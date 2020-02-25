Адвокат главы фирмы в сфере кибербезопасности обжалует его арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев - РИА Новости, Ольга Ерачина. Арест руководителя компании в сфере кибербезопасности Security Vee Александра Литреева по обвинению в хранении наркотиков будет обжалован, сообщил адвокат Литреева Алексей Бушмаков.

"Обязательно. Сегодня-завтра подам (жалобу)", - сказал Бушмаков РИА Новости во вторник в ответ на вопрос, собирается ли он обжаловать арест своего подзащитного.

Ранее Бушмаков сообщил РИА Новости, что Литреев был задержан вечером 22 февраля у отеля, где собирался поселиться. Адвокат отметил, что Литреев живет в Петербурге, размер наркотиков, обнаруженных при нем, незначительный. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал Литреева до 22 апреля.