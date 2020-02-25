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Адвокат главы фирмы в сфере кибербезопасности обжалует его арест
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РИА Новости

Адвокат главы фирмы в сфере кибербезопасности обжалует его арест

12:50 25.02.2020
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© Фото : Дмитрий Антоненков/ 66.RUАлександр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
Александр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
© Фото : Дмитрий Антоненков/ 66.RU
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев - РИА Новости, Ольга Ерачина. Арест руководителя компании в сфере кибербезопасности Security Vee Александра Литреева по обвинению в хранении наркотиков будет обжалован, сообщил адвокат Литреева Алексей Бушмаков.
"Обязательно. Сегодня-завтра подам (жалобу)", - сказал Бушмаков РИА Новости во вторник в ответ на вопрос, собирается ли он обжаловать арест своего подзащитного.
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Ранее Бушмаков сообщил РИА Новости, что Литреев был задержан вечером 22 февраля у отеля, где собирался поселиться. Адвокат отметил, что Литреев живет в Петербурге, размер наркотиков, обнаруженных при нем, незначительный. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств.
Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал Литреева до 22 апреля.
Литреев является сооснователем и руководителем компании в сфере кибербезопасности Vee Security, он также известен тем, что создал приложение для задержанных на митингах "Красная кнопка".
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