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Крючкову из московской мэрии назначили замглавы МЭР
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РИА Новости

Крючкову из московской мэрии назначили замглавы МЭР

12:50 25.02.2020 (обновлено: 12:59 25.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова
Заместитель руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Полина Крючкова из московской мэрии назначена заместителем министра экономического развития РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечается на сайте МЭР РФ, Крючкова будет курировать вопросы макроэкономического анализа и прогнозирования.
"Назначить Крючкову Полину Викторовну заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.
С 2015 года Крючкова была заместителем руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы. До этого заведовала сектором фонда "Бюро экономического анализа".
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Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияОбщество
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