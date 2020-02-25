В СНБО сообщили подробности идеи совместного патрулирования в Донбассе

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЛНР. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины ( СНБО Алексей Данилов в интервью агентству Liga.net раскрыл подробности идеи патрулирования в Донбассе вместе с представителями ОБСЕ, ДНР

"Мы с вами можем участвовать в патрулированиях территорий, а не границы", — пояснил он.

Он также подчеркнул, что участие в этом должна принимать "какая-то международная институция: пусть это будет ОБСЕ или любая другая". Кроме того, Данилов отметил, что окончательные составы патрулей будут согласованы в протоколах.

При этом в них, как он пояснил, будут участвовать местные жители, представители ОБСЕ или другой организации, а также Национальной гвардии.

"Это непростая ситуация, которая требует много усилий. Согласовывать всегда крайне сложно", — заявил Данилов.

Право на ношение оружия, как он рассказал, будет у тех людей, которые имеют "непосредственное отношение к украинским институциям".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности предложил патрулировать границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил, что речь о совместном патрулировании с представителями республик не идет.