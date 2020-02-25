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В СНБО сообщили подробности идеи совместного патрулирования в Донбассе
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РИА Новости

В СНБО сообщили подробности идеи совместного патрулирования в Донбассе

12:56 25.02.2020 (обновлено: 13:43 25.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью агентству Liga.net раскрыл подробности идеи патрулирования в Донбассе вместе с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР.
"Мы с вами можем участвовать в патрулированиях территорий, а не границы", — пояснил он.
Он также подчеркнул, что участие в этом должна принимать "какая-то международная институция: пусть это будет ОБСЕ или любая другая". Кроме того, Данилов отметил, что окончательные составы патрулей будут согласованы в протоколах.
При этом в них, как он пояснил, будут участвовать местные жители, представители ОБСЕ или другой организации, а также Национальной гвардии.
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"Это непростая ситуация, которая требует много усилий. Согласовывать всегда крайне сложно", — заявил Данилов.
Право на ношение оружия, как он рассказал, будет у тех людей, которые имеют "непосредственное отношение к украинским институциям".
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности предложил патрулировать границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков объяснил, что речь о совместном патрулировании с представителями республик не идет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идею Зеленского нужно обсуждать с ДНР и ЛНР, однако Киев не проявляет готовность к диалогу.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАрсен АваковМВД УкраиныАлексей ДаниловЛНРДНРСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Идея хорошая. Пора России "вместе с представителями ОБСЕ, ДНР, ЛНР" попатрулировать на границе с Польшей и других территориях западной Украины...
25 февраля, 13:19
aalnoor1953
1640000
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