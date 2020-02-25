Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сейчас рассматриваются несколько вариантов принятия поправок в Конституцию.

Примерный сценарий Кремля по принятию изменений в конституцию выглядит так:

- парламент принимает закон

- президент подписывает

- россияне голосуют

- в случае одобрения закон или его отдельные положения вступают в силу pic.twitter.com/YpXguOJ5sz — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 25, 2020

По его словам, законопроект поступает на подпись президенту после голосования в Госдуме. Но "большая часть этого указа" вступит в силу только после всенародного голосования, добавил представитель Кремля.

"Он (президент. — Прим. ред.) подписывает, но вступает в силу после голосования. Он может вступить в силу, только если люди проголосуют за это. Это президент подчеркивал неоднократно", — добавил Песков.

Он уточнил, что дату голосования пока не назначили, но ее могут обсудить на встрече президента с членами рабочей группы, которая состоится в среду.

Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, палата поддержала его в первом чтении.

Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.