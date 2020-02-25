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2020-02-25T13:13+0300
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Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию
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РИА Новости

Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию

12:45 25.02.2020 (обновлено: 13:13 25.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сейчас рассматриваются несколько вариантов принятия поправок в Конституцию.
По его словам, законопроект поступает на подпись президенту после голосования в Госдуме. Но "большая часть этого указа" вступит в силу только после всенародного голосования, добавил представитель Кремля.
"Он (президент. — Прим. ред.) подписывает, но вступает в силу после голосования. Он может вступить в силу, только если люди проголосуют за это. Это президент подчеркивал неоднократно", — добавил Песков.
Он уточнил, что дату голосования пока не назначили, но ее могут обсудить на встрече президента с членами рабочей группы, которая состоится в среду.
Сергей Гаврилов
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Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, палата поддержала его в первом чтении.
Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на дополнительном заседании 27 февраля планирует обсудить процедуру общероссийского голосования по проекту о поправке в Конституцию, заявил глава комитета Павел Крашенинников.
Конституция Российской Федерации
12:06
Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян
511042399
Обсудить 33
Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Гениально) А что, так можно?? - парламент принимает закон - президент подписывает ..... а вот это к чему?? - россияне голосуют...??? После подписи президента ... все, финита))
25 февраля, 13:19
PZPetr Zhukoff
23500112
Лично мне хочется узнать просто все изменения которые коснутся непосредственно Путина, только так можно понять с какой целью всё это делается. Ну не из-за горячего же питания и упоминания Бога в светском государстве же.
25 февраля, 12:49
КМКостя Магомедов
19210214
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