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"День карьеры в IKEA" пройдет в "Технограде" на ВДНХ
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РИА Новости

"День карьеры в IKEA" пройдет в "Технограде" на ВДНХ

12:45 25.02.2020
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© Фото : пресс-служба инновационно-образовательного комплекса "Техноград"День карьеры в IKEA
День карьеры в IKEA
© Фото : пресс-служба инновационно-образовательного комплекса "Техноград"
МОСКВА, 25 фев - Пресс-служба инновационно-образовательного комплекса "Техноград". В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 27 февраля состоится "День карьеры в IKEA". Он будет интересен безработным гражданам и тем, кто заинтересован в трудоустройстве в крупную международную компанию.
Посетители смогут побывать на тренинге "Подготовка к собеседованию" и пройти профориентационное тестирование. Представители IKEA расскажут о преимуществах работы в крупной западной компании и о карьерных возможностях в двух открывающихся магазинах городского формата, а также проведут игровую сессию "МультиИкеа".
Кроме того, гостям предложат сыграть в настольные бизнес-игры, во время которых менеджеры IKEA проведут первичный отбор на вакансии продавца-консультанта, сотрудника кафе, сотрудника отдела сервиса. Всего на мероприятии представят восемь позиций. Получить работу смогут до 60 человек.
"Техноград" на ВДНХ позволяет развить необходимые профессиональные компетенции и найти работу. Здесь проводят карьерные консультации и бизнес-тренинги, помогают выявить склонность к определенному направлению деятельности и научиться ориентироваться на рынке труда", — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — На Дне карьеры соискатели смогут побеседовать с HR-менеджерами крупных компаний и проверить себя на соответствие современным условиям рынка труда".
День карьеры пройдет в павильоне "Арт. Техноград" с 12:00 до 16:00. Чтобы его посетить, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.
Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" — уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Подробнее информацию можно получить на сайте.
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Заявка на размещение пресс-релиза.
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