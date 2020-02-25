"День карьеры в IKEA" пройдет в "Технограде" на ВДНХ

МОСКВА, 25 фев - Пресс-служба инновационно-образовательного комплекса "Техноград". В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 27 февраля состоится "День карьеры в IKEA". Он будет интересен безработным гражданам и тем, кто заинтересован в трудоустройстве в крупную международную компанию.

Посетители смогут побывать на тренинге "Подготовка к собеседованию" и пройти профориентационное тестирование. Представители IKEA расскажут о преимуществах работы в крупной западной компании и о карьерных возможностях в двух открывающихся магазинах городского формата, а также проведут игровую сессию "МультиИкеа".

Кроме того, гостям предложат сыграть в настольные бизнес-игры, во время которых менеджеры IKEA проведут первичный отбор на вакансии продавца-консультанта, сотрудника кафе, сотрудника отдела сервиса. Всего на мероприятии представят восемь позиций. Получить работу смогут до 60 человек.

"Техноград" на ВДНХ позволяет развить необходимые профессиональные компетенции и найти работу. Здесь проводят карьерные консультации и бизнес-тренинги, помогают выявить склонность к определенному направлению деятельности и научиться ориентироваться на рынке труда", — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — На Дне карьеры соискатели смогут побеседовать с HR-менеджерами крупных компаний и проверить себя на соответствие современным условиям рынка труда".

День карьеры пройдет в павильоне "Арт. Техноград" с 12:00 до 16:00. Чтобы его посетить, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" — уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Подробнее информацию можно получить на сайте