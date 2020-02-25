Суд подтвердил снижение неустойки по иску Минобороны к "Воентелекому"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску министерства обороны России взыскали с ОАО "Воентелеком" неустойку в 777 тысяч раз ниже, чем требовал истец – около 1,3 тысячи вместо более чем 996 миллионов рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу Минобороны на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы и ноябрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

Иск был предъявлен по госконтракту от 17 августа 2015 года стоимостью около 10 миллиардов рублей на выполнение работ по централизованному сервисному обслуживанию средств связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных технологий Вооруженных сил РФ.

По мнению истца, подрядчиком был нарушен срок выполнения работ по контракту - в частности, Минобороны представило справку, подписанную начальником управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженными силами, в которой указано на несвоевременное исполнение 188 заявок на сумму около 230 тысяч рублей за период с 12 сентября по 12 октября 2015 года.

Несмотря на неоднократные предложения суда первой инстанции обосновать указанную в иске неустойку в размере более 996 миллионов рублей, министерство ее расчет не представило. Не появился расчет и в апелляционной инстанции. В то же время, как указали суды, ответчик представил расчет неустойки с указанием номера заявки, согласно которому сумма штрафа составила около 1,3 тысячи рублей. На эту сумму и был удовлетворен иск.