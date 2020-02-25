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Суд подтвердил снижение неустойки по иску Минобороны к "Воентелекому"
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РИА Новости

Суд подтвердил снижение неустойки по иску Минобороны к "Воентелекому"

12:42 25.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску министерства обороны России взыскали с ОАО "Воентелеком" неустойку в 777 тысяч раз ниже, чем требовал истец – около 1,3 тысячи вместо более чем 996 миллионов рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу Минобороны на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы и ноябрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
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Иск был предъявлен по госконтракту от 17 августа 2015 года стоимостью около 10 миллиардов рублей на выполнение работ по централизованному сервисному обслуживанию средств связи, программно-аппаратных комплексов и инфраструктуры информационных технологий Вооруженных сил РФ.
По мнению истца, подрядчиком был нарушен срок выполнения работ по контракту - в частности, Минобороны представило справку, подписанную начальником управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженными силами, в которой указано на несвоевременное исполнение 188 заявок на сумму около 230 тысяч рублей за период с 12 сентября по 12 октября 2015 года.
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Несмотря на неоднократные предложения суда первой инстанции обосновать указанную в иске неустойку в размере более 996 миллионов рублей, министерство ее расчет не представило. Не появился расчет и в апелляционной инстанции. В то же время, как указали суды, ответчик представил расчет неустойки с указанием номера заявки, согласно которому сумма штрафа составила около 1,3 тысячи рублей. На эту сумму и был удовлетворен иск.
ОАО "Воентелеком" образовано в июне 2009 года приказом министерства обороны РФ из федерального государственного унитарного предприятия "Воентелеком". Как сообщается на сайте компании, она обеспечивает связь для Вооруженных сил России.
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Девятый арбитражный апелляционный судВоентелекомМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияОбщество
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