В Махачкале загорелся павильон возле ТЦ

"Поступило сообщение о возгорании в павильоне, расположенном близ торгового центра "Пассаж" на улице М. Ярагского", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительная площадь горения составляет 500 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике, по предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет.