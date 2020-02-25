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В Махачкале загорелся павильон возле ТЦ
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РИА Новости

В Махачкале загорелся павильон возле ТЦ

12:41 25.02.2020 (обновлено: 13:51 25.02.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА/МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости Павильон загорелся на площади 500 квадратных метров возле торгового центра "Пассаж" в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании в павильоне, расположенном близ торгового центра "Пассаж" на улице М. Ярагского", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная площадь горения составляет 500 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике, по предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМахачкалаПроисшествия
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