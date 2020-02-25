В Махачкале загорелся павильон возле ТЦ

МОСКВА/МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости Павильон загорелся на площади 500 квадратных метров возле торгового центра "Пассаж" в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании в павильоне, расположенном близ торгового центра "Пассаж" на улице М. Ярагского", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительная площадь горения составляет 500 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по республике, по предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет.