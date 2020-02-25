Орнитологи рассказали, как ушастая сова могла залететь в центр Москвы

"Ушастая сова – перелетная птица. Сейчас они возвращаются с зимовки. Во время миграции ушастики часто залетают в город. Они просто летят по прямой, не воспринимая город как нечто опасное. Если сове ничего не грозит, то лучше не трогать ее и не подходить близко, чтобы не спугнуть", - рассказал собеседник.