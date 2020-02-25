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2020-02-25T12:36+0300
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Орнитологи рассказали, как ушастая сова могла залететь в центр Москвы
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РИА Новости

Орнитологи рассказали, как ушастая сова могла залететь в центр Москвы

12:36 25.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУшастая сова в контактном зоопарке "Страна Енотия" в Москве
Ушастая сова в контактном зоопарке Страна Енотия в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ушастая сова могла оказаться в центре Москвы во время миграции, если ей ничего не грозит, не стоит ее трогать и пугать, сообщили РИА Новости в Мосприроде.
Ранее в соцсетях появилась информация, что сова сидит более суток на фонаре на Театральной площади.

"Ушастая сова – перелетная птица. Сейчас они возвращаются с зимовки. Во время миграции ушастики часто залетают в город. Они просто летят по прямой, не воспринимая город как нечто опасное. Если сове ничего не грозит, то лучше не трогать ее и не подходить близко, чтобы не спугнуть", - рассказал собеседник.

Также представитель Мосприроды отметил, что ночью птица продолжит свой полет. Но если сову спугнуть, она может попасть в беду - ее тут же замечают и преследуют вороны, а сова, спасаясь от них, может попытаться залететь в помещение, не понимая, что путь перекрыт стеклом.
"Если увидели в городе дикую птицу, например сову, не стоит поддаваться панике и сразу что-то предпринимать. Обратите внимание на ее поведение и внешний вид. Если птица травмирована, ослаблена, то, вероятно, она нуждается в вашей помощи", - добавил собеседник.
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В Мосприроде посоветовали в случае необходимости сообщить информацию о диких животных и птицах в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды по телефону единой справочной службы Москвы 8 (495) 777-77-77 или онлайн — с помощью электронной приемной.
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МосприродаМоскваОбщество
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