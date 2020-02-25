Подросток, напавший на ребенка в Кандалакше, стоял на учете

МУРМАНСК, 25 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, которого обвиняют в попытке убийства 11-летнего мальчика в Пятнадцатилетний подросток, которого обвиняют в попытке убийства 11-летнего мальчика в Кандалакше , состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2016 года, сообщили в региональном УМВД.

По инициативе сотрудников полиции подросток в 2018 году находился 30 суток в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Мончегорске. Также МО МВД "Кандалакшский" ходатайствовало в суде об изоляции школьника от общества в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

"Но в связи с наличием заболевания, препятствующего его нахождению в подобных учреждениях, суд оставил без удовлетворения ходатайство органов внутренних дел. Ранее он не был привлечен к уголовной ответственности в связи с возрастом", — пояснили в УМВД.

В МО МВД "Кандалакшский" проведут служебную проверку для установления полноты и качества проводимой профилактической работы.

В пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подает признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.

Детский омбудсмен в регионе Борис Коган сообщал РИА Новости, что подросток имеет "тяжелый послужной список" и его имя в городе у всех на слуху. Источники рассказывали агентству, что несколько лет назад подросток убил восьмилетнего ребенка, столкнув его с дамбы, но в силу возраста избежал уголовной ответственности. В воскресенье суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца.