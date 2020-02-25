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Подросток, напавший на ребенка в Кандалакше, стоял на учете
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РИА Новости

Подросток, напавший на ребенка в Кандалакше, стоял на учете

12:31 25.02.2020 (обновлено: 13:42 25.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МУРМАНСК, 25 фев — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток, которого обвиняют в попытке убийства 11-летнего мальчика в Кандалакше, состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2016 года, сообщили в региональном УМВД.
По инициативе сотрудников полиции подросток в 2018 году находился 30 суток в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Мончегорске. Также МО МВД "Кандалакшский" ходатайствовало в суде об изоляции школьника от общества в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
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"Но в связи с наличием заболевания, препятствующего его нахождению в подобных учреждениях, суд оставил без удовлетворения ходатайство органов внутренних дел. Ранее он не был привлечен к уголовной ответственности в связи с возрастом", — пояснили в УМВД.

В МО МВД "Кандалакшский" проведут служебную проверку для установления полноты и качества проводимой профилактической работы.
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Чибис рассказал об усилиях врачей, спасших ребенка в Кандалакше
В пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подает признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.
Детский омбудсмен в регионе Борис Коган сообщал РИА Новости, что подросток имеет "тяжелый послужной список" и его имя в городе у всех на слуху. Источники рассказывали агентству, что несколько лет назад подросток убил восьмилетнего ребенка, столкнув его с дамбы, но в силу возраста избежал уголовной ответственности. В воскресенье суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца.
Губернатор Андрей Чибис рассказал, что температура ребенка, когда его привезли в больницу, была около 26 градусов, врачи чудом его спасли. Глава СК Александр Бастрыкин взял резонансное дело под личный контроль и поручил проверить все обстоятельства нынешнего преступления и возможных предыдущих.
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09:56
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