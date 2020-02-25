Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день весны

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ясная, солнечная погода с температурой воздуха около трех градусов тепла ждет москвичей в первый день весны, сообщила РИА Новости во вторник главный специалист столичного метеобюро Ясная, солнечная погода с температурой воздуха около трех градусов тепла ждет москвичей в первый день весны, сообщила РИА Новости во вторник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

"Первый день весны, конечно, будет выше нормы, и особенно это будет ощущаться из-за яркого, уже мартовского солнца на небе. Плюс три градуса - это тоже оттепель, и для первых чисел марта это довольно высокая температура", - сказала Позднякова.

По ее словам, в субботу и воскресенье погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.

"При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. В ночные часы будет подмораживать - где-то в Москве до минус трех, по области - до минус пяти градусов, а дневная температура за счет солнечного прогрева будет повышаться и составит около трех градусов тепла", - добавила синоптик.

По ее словам, температура в Москве на 6-7 градусов выше нормы.