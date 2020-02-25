Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день весны

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ясная, солнечная погода с температурой воздуха около трех градусов тепла ждет москвичей в первый день весны, сообщила РИА Новости во вторник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Первый день весны, конечно, будет выше нормы, и особенно это будет ощущаться из-за яркого, уже мартовского солнца на небе. Плюс три градуса - это тоже оттепель, и для первых чисел марта это довольно высокая температура", - сказала Позднякова.
По ее словам, в субботу и воскресенье погоду будет определять область повышенного атмосферного давления.
"При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. В ночные часы будет подмораживать - где-то в Москве до минус трех, по области - до минус пяти градусов, а дневная температура за счет солнечного прогрева будет повышаться и составит около трех градусов тепла", - добавила синоптик.
Вчера, 14:35Россиян предупредили об аномально теплой погоде
По ее словам, температура в Москве на 6-7 градусов выше нормы.
Аномально теплая зима наблюдается в этом году в столице. Январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в первый месяц года в столице расцвели первые подснежники, а на этой неделе уже начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, нынешней зимой составляет порядка плюс 10 градусов. Ранее рекорды тепла были установлены в столице во вторник, среду и четверг.