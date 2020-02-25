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В Кремле рассказали о ситуации с продлением сделки ОПЕК+
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РИА Новости

В Кремле рассказали о ситуации с продлением сделки ОПЕК+

12:28 25.02.2020 (обновлено: 12:31 25.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Обсуждение новых предложений в рамках ОПЕК+ с партнерами по этому формату пока продолжается, никаких решений на этот счет российской стороной не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь пока нет новостей, работа с нашими партнёрами продолжается. Решений пока не принималось", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения американских СМИ о том, что будущее сделки ОПЕК+ оказалось под угрозой из-за разногласий РФ и Саудовской Аравии и на вопрос о том, какова позиция РФ по новым предложениям.
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Сложившаяся ситуация обсуждалась на внеплановом заседании техкомитета ОПЕК+ в начале февраля. По его итогам эксперты альянса рекомендовали продлить соглашение до конца года, увеличив сокращение добычи до конца второго квартала. По неофициальным данным, за углубление сокращения активно выступает Саудовская Аравия, и снизить добычу нефти предлагается еще на 600 тысяч баррелей в сутки.
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Рекомендацию уже поддержали ряд стран ОПЕК и не-ОПЕК. Однако Россия до сих пор не представила свою позицию, отмечая сохраняющуюся неопределенность ситуации. Как заявил Песков 13 февраля, страна примет решение своевременно. При этом чуть раньше представители российских нефтяных компаний после встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком в основном говорили о поддержке продления сделки ОПЕК+ только до конца второго квартала, причем на текущих условиях. Неделю назад Песков также сообщал, что Новак продолжает работу с коллегами по сделке ОПЕК+.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года.
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Распространение нового коронавирусаОПЕКДмитрий ПесковСаудовская АравияЭкономика
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