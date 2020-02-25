В Кремле рассказали о ситуации с продлением сделки ОПЕК+

"Здесь пока нет новостей, работа с нашими партнёрами продолжается. Решений пока не принималось", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения американских СМИ о том, что будущее сделки ОПЕК+ оказалось под угрозой из-за разногласий РФ и Саудовской Аравии и на вопрос о том, какова позиция РФ по новым предложениям.