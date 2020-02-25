КУРГАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Курган , где он, как ожидается, проведет совещание об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы и пообщается с участниками Совета по стратегическому развитию области, а также с представителями общественности.

Помимо этого глава правительства намерен посетить Курганскую больницу скорой медицинской помощи и ознакомиться с презентацией проекта застройки в самом крупном жилом районе Кургана Заозерный.

По данным пресс-службы правительства, Курганская область характеризуется слабой инвестиционной привлекательностью, низким уровнем благосостояния населения, а также неблагоприятной демографической ситуацией. Численность населения в области снижается последние 25 лет из-за высокой смертности, низкой рождаемости и продолжающейся миграционной убыли населения. В 2019 году численность постоянного населения Курганской области сократилась на 7,8 тысячи человек и на начало 2020 года составила 826,9 тысячи. Из общей численности населения 50,8% составляет население трудоспособного возраста, 29,8% - старше трудоспособного возраста.

Валовый региональный продукт Курганской области по итогам 2017 года составил 200,87 миллиарда рублей. На долю Курганской области приходится 0,3% общего объема валового регионального продукта страны. По этому объему Курганская область занимает 68 место среди субъектов РФ, а в расчете на одного жителя Курганская область - 70 место в России.

Область входит в десятку субъектов РФ с самым низким значением среднедушевых денежных доходов населения (по итогам 2018 года этот показатель составил 20,3 тысячи рублей при среднероссийском значении 33,2 тысячи рублей), а также в десятку субъектов РФ с высокой долей населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ (среднее значение за 2015-2017 годы - 19,2%, среднероссийское значение - 13,3%. В 2018 году уровень бедности составил 19,4%, среднероссийское значение - 12,6 %).