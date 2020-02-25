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2020-02-25T20:50+0300
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Ученые раскрыли тайну смерти Эдгара Аллана По
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РИА Новости

Ученые раскрыли тайну смерти Эдгара Аллана По

20:50 25.02.2020
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© Фото : C.T. Tatman / Library of Congress Американский писатель Эдгар Аллан По
Американский писатель Эдгар Аллан По
© Фото : C.T. Tatman / Library of Congress
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ученые из университетов в Остине (США, Техас) и Ланкастере (Великобритания) с помощью современного текстового анализа изучили работы писателя Эдгара Аллана По и раскрыли тайну его смерти. Эксперты предполагают, что он не был самоубийцей, сообщает Daily Mail.

"Я думаю, что он действительно впал в депрессию к концу своей жизни, но не убивал себя", — прокомментировал психолог Райан Бойд из университета Ланкастера.

Эксперты исследовали рассказы и стихи писателя, после чего установили, что он широко использовал в своих произведениях слова с негативными эмоциями ("плохой", "грустный", "злой") и местоимения от первого лица ("я", "мой"), когда в его жизни происходили тяжелые события (например, смерть родителей и жены).
Предыдущие исследования доказали, что со временем такие языковые "маркеры" могут усиливаться — они показывают, что человек близок к совершению самоубийства. Но в случае Эдгара По ученые обнаружили, эти слова, наоборот, не проявлялись в последний год жизни писателя.
Эдгар Аллан По был найден в бреду и беспамятстве 3 октября 1849 года на одной из улиц Балтимора (США). Спустя четыре дня он скончался в больнице в возрасте 40 лет.
Биографы и ученые склоняются к тому, что причиной смерти писателя могли стать последствия алкогольной зависимости, опухоль мозга, сифилис, диабет или другое заболевание — к сожалению, все записи и документы были утеряны.
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