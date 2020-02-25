Красноярскую систему мониторинга воздуха объединят с государственной

"Ситуация непростая, но она не катастрофическая и не критическая. Есть пути решения - это и федеральная программа "Чистый воздух", и другие совместные решения, которые мы уже с Александром Викторовичем (Уссом - глава региона) приняли, и в ближайшее время мы их реализуем. Это интеграция государственной наблюдательной сети и интеграция системы мониторинга, которую сделали краевые власти", - сказал Шумаков.