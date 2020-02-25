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Красноярскую систему мониторинга воздуха объединят с государственной
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РИА Новости

Красноярскую систему мониторинга воздуха объединят с государственной

12:28 25.02.2020
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© Радио SputnikВид на Красноярск
Вид на Красноярск
© Радио Sputnik
Вид на Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Действующую в Красноярске систему мониторинга воздуха планируется интегрировать с государственной наблюдательной сетью, сообщил журналистам руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.
С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз был объявлен режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Между тем, Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе.
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"Ситуация непростая, но она не катастрофическая и не критическая. Есть пути решения - это и федеральная программа "Чистый воздух", и другие совместные решения, которые мы уже с Александром Викторовичем (Уссом - глава региона) приняли, и в ближайшее время мы их реализуем. Это интеграция государственной наблюдательной сети и интеграция системы мониторинга, которую сделали краевые власти", - сказал Шумаков.
Он отметил, что "большому бизнесу, который является немалыми источниками загрязнения", будет предложено вступить "в наш консорциум".
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Игорь ШумаковФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)КрасноярскОбщество
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