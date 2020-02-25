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В Кремле ответили на обвинения во "вмешательстве" в выборы в США
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РИА Новости

В Кремле ответили на обвинения во "вмешательстве" в выборы в США

12:26 25.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В США с регулярной маниакальностью появляются голословные обвинения России во "вмешательстве", такого не было и нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее российское посольство в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.
"С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве. Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет. Россия не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в российские дела. Эта наша позиция хорошо известна", - сказал Песков журналистам.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
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