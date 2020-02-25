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В Кремле подтвердили встречу Путина с рабочей группой по Конституции
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РИА Новости

В Кремле подтвердили встречу Путина с рабочей группой по Конституции

12:24 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Тема сроков голосования по поправкам в Конституцию РФ может обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой, если ее поднимут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Дата голосования пока не объявлялась. Не секрет, что на завтра готовится, на среду, встреча Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. Можно предположить, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня, то он будет обсужден. Еще раз повторяю, пока никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков.
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12:06
Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян
Отвечая на вопросы о том, будут ли поправки вноситься в преамбулу конституции, а также о том, насколько логично голосовать по поправкам в конституцию пакетом, Песков перенаправил эти вопросы в рабочую группу.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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11:35
В рабочей группе рассказали о предложенных поправках в Конституцию
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на дополнительном заседании 27 февраля планирует обсудить процедуру общероссийского голосования по проекту о поправке в конституцию, заявил ранее глава комитета Павел Крашенинников. Он также не исключил, что на заседании 27 февраля может быть названа и дата проведения голосования, однако на данный момент окончательного решения по тому, когда состоится голосование, пока нет.
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Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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