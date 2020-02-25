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https://ria.ru/20200225/1565165166.html
Холодный дом и эффект бабочки: лучшие фото подводного мира
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565162697_0:42:2856:1649_1036x0_80_0_0_09402001054fbdb4446e12fe8a406757.jpg
РИА Новости

Холодный дом и эффект бабочки: лучшие фото подводного мира

15:57 25.02.2020 (обновлено: 16:06 25.02.2020)
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Организаторы конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020 подвели итоги. Победителем стал французский фотограф Грег Лекёр, среди призеров есть российский автор. Фантастические работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Greg Lecoeur/ UPY2020

Кадр под названием "Холодный мобильный дом", принесший автору титул лучшего подводного фотографа 2020 года, Грег Лекёр (Greg Lecoeur) сделал в Антарктиде. Герои снимка — тюлени-крабоеды, обжившие дрейфующий айсберг.

Greg Lecoeur. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
1 из 12

Кадр под названием "Холодный мобильный дом", принесший автору титул лучшего подводного фотографа 2020 года, Грег Лекёр (Greg Lecoeur) сделал в Антарктиде. Герои снимка — тюлени-крабоеды, обжившие дрейфующий айсберг.

© Фото : Greg Lecoeur/ UPY2020
© Фото : Oleg Gaponyuk/ UPY2020

Второе место в номинации "Широкий угол" завоевал россиянин Олег Гапонюк (OlegGaponyuk) за фото, сделанное на Мальдивах.

Oleg Gaponyuk. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
2 из 12

Второе место в номинации "Широкий угол" завоевал россиянин Олег Гапонюк (OlegGaponyuk) за фото, сделанное на Мальдивах.

© Фото : Oleg Gaponyuk/ UPY2020
© Фото : Nur Tucker/ UPY2020

Автор снимка "Волнение в океане" Нур Такер (Nur Tucker) стал самым многообещающим британским подводным фотографом.

Nur Tucker. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
3 из 12

Автор снимка "Волнение в океане" Нур Такер (Nur Tucker) стал самым многообещающим британским подводным фотографом.

© Фото : Nur Tucker/ UPY2020
© Фото : Tobias Friedrich/ UPY2020

Снимок машинного отделения затонувшего в Красном море грузового судна Хрисула Кей принес Тобиасу Фридриху (Tobias Friedrich) победу в категории "Обломки".

Tobias Friedrich. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
4 из 12

Снимок машинного отделения затонувшего в Красном море грузового судна Хрисула Кей принес Тобиасу Фридриху (Tobias Friedrich) победу в категории "Обломки".

© Фото : Tobias Friedrich/ UPY2020
© Фото : Mok Wai Hoe/ UPY2020

"Многослойные мысли" одержали верх в категории "Черно-белое фото". Автор — Мок Вай Хо (Mok Wai Hoe) из Сингапура.

Mok Wai Hoe. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
5 из 12

"Многослойные мысли" одержали верх в категории "Черно-белое фото". Автор — Мок Вай Хо (Mok Wai Hoe) из Сингапура.

© Фото : Mok Wai Hoe/ UPY2020
© Фото : Nicholas More/ UPY2020

Николас Мор (Nicholas More) удостоен звания "Британский подводный фотограф года".

Nicholas More. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
6 из 12

Николас Мор (Nicholas More) удостоен звания "Британский подводный фотограф года".

© Фото : Nicholas More/ UPY2020
© Фото : Hannes Klostermann/ UPY2020

Лучшим в категории "Макросъемка" оказалось фото рыбки гоби, сделанное Ханнесом Клостерманном (Hannes Klostermann) на Каймановых островах.

Hannes Klostermann. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
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Лучшим в категории "Макросъемка" оказалось фото рыбки гоби, сделанное Ханнесом Клостерманном (Hannes Klostermann) на Каймановых островах.

© Фото : Hannes Klostermann/ UPY2020
© Фото : Pasquale Vassallo/ UPY2020

Победу в категории "Поведение" присудили итальянскому фотографу Паскалю Вассало (Pasquale Vassallo) за "Тренировку осьминога".

Pasquale Vassallo. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
8 из 12

Победу в категории "Поведение" присудили итальянскому фотографу Паскалю Вассало (Pasquale Vassallo) за "Тренировку осьминога".

© Фото : Pasquale Vassallo/ UPY2020
© Фото : Anita Kainrath/ UPY2020

Питомник лимонных акул в мангровых зарослях привел Аниту Кайнрат (Anita Kainrath) к победе в категории "Вверх и вперед".

Anita Kainrath. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
9 из 12

Питомник лимонных акул в мангровых зарослях привел Аниту Кайнрат (Anita Kainrath) к победе в категории "Вверх и вперед".

© Фото : Anita Kainrath/ UPY2020
© Фото : Lilian Koh/ UPY2020

В категории "Портрет" победила Лилия Ко (Lilian Koh) из Сингапура и "Эффект бабочки".

Lilian Koh. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
10 из 12

В категории "Портрет" победила Лилия Ко (Lilian Koh) из Сингапура и "Эффект бабочки".

© Фото : Lilian Koh/ UPY2020
© Фото : ManBd UiDive/ UPY2020

Водная лилия с озера на индонезийском острове Сулавеси оказалась счастливой для фотографа, выступающего под псевдонимом ManBD. Победа в номинации "Компактная камера".

ManBd UiDive. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
11 из 12

Водная лилия с озера на индонезийском острове Сулавеси оказалась счастливой для фотографа, выступающего под псевдонимом ManBD. Победа в номинации "Компактная камера".

© Фото : ManBd UiDive/ UPY2020
© Фото : Nicholas More/ UPY2020

"Последний рассвет, последний вздох" Паскаля Вассало (Pasquale Vassallo) назвали лучшим снимком в номинации "Сохранение морей".

Pasquale Vassallo. Работа победителя конкурса The Underwater Photographer of the Year 2020
12 из 12

"Последний рассвет, последний вздох" Паскаля Вассало (Pasquale Vassallo) назвали лучшим снимком в номинации "Сохранение морей".

© Фото : Nicholas More/ UPY2020
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