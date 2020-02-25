Холодный дом и эффект бабочки: лучшие фото подводного мира

Кадр под названием "Холодный мобильный дом", принесший автору титул лучшего подводного фотографа 2020 года, Грег Лекёр (Greg Lecoeur) сделал в Антарктиде. Герои снимка — тюлени-крабоеды, обжившие дрейфующий айсберг.
Кадр под названием "Холодный мобильный дом", принесший автору титул лучшего подводного фотографа 2020 года, Грег Лекёр (Greg Lecoeur) сделал в Антарктиде. Герои снимка — тюлени-крабоеды, обжившие дрейфующий айсберг.
Второе место в номинации "Широкий угол" завоевал россиянин Олег Гапонюк (OlegGaponyuk) за фото, сделанное на Мальдивах.
Второе место в номинации "Широкий угол" завоевал россиянин Олег Гапонюк (OlegGaponyuk) за фото, сделанное на Мальдивах.
Автор снимка "Волнение в океане" Нур Такер (Nur Tucker) стал самым многообещающим британским подводным фотографом.
Автор снимка "Волнение в океане" Нур Такер (Nur Tucker) стал самым многообещающим британским подводным фотографом.
Снимок машинного отделения затонувшего в Красном море грузового судна Хрисула Кей принес Тобиасу Фридриху (Tobias Friedrich) победу в категории "Обломки".
Снимок машинного отделения затонувшего в Красном море грузового судна Хрисула Кей принес Тобиасу Фридриху (Tobias Friedrich) победу в категории "Обломки".
"Многослойные мысли" одержали верх в категории "Черно-белое фото". Автор — Мок Вай Хо (Mok Wai Hoe) из Сингапура.
"Многослойные мысли" одержали верх в категории "Черно-белое фото". Автор — Мок Вай Хо (Mok Wai Hoe) из Сингапура.
Николас Мор (Nicholas More) удостоен звания "Британский подводный фотограф года".
Николас Мор (Nicholas More) удостоен звания "Британский подводный фотограф года".
Лучшим в категории "Макросъемка" оказалось фото рыбки гоби, сделанное Ханнесом Клостерманном (Hannes Klostermann) на Каймановых островах.
Лучшим в категории "Макросъемка" оказалось фото рыбки гоби, сделанное Ханнесом Клостерманном (Hannes Klostermann) на Каймановых островах.
Победу в категории "Поведение" присудили итальянскому фотографу Паскалю Вассало (Pasquale Vassallo) за "Тренировку осьминога".
Победу в категории "Поведение" присудили итальянскому фотографу Паскалю Вассало (Pasquale Vassallo) за "Тренировку осьминога".
Питомник лимонных акул в мангровых зарослях привел Аниту Кайнрат (Anita Kainrath) к победе в категории "Вверх и вперед".
Питомник лимонных акул в мангровых зарослях привел Аниту Кайнрат (Anita Kainrath) к победе в категории "Вверх и вперед".
В категории "Портрет" победила Лилия Ко (Lilian Koh) из Сингапура и "Эффект бабочки".
В категории "Портрет" победила Лилия Ко (Lilian Koh) из Сингапура и "Эффект бабочки".
Водная лилия с озера на индонезийском острове Сулавеси оказалась счастливой для фотографа, выступающего под псевдонимом ManBD. Победа в номинации "Компактная камера".
Водная лилия с озера на индонезийском острове Сулавеси оказалась счастливой для фотографа, выступающего под псевдонимом ManBD. Победа в номинации "Компактная камера".
"Последний рассвет, последний вздох" Паскаля Вассало (Pasquale Vassallo) назвали лучшим снимком в номинации "Сохранение морей".
"Последний рассвет, последний вздох" Паскаля Вассало (Pasquale Vassallo) назвали лучшим снимком в номинации "Сохранение морей".