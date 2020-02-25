Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в домогательствах

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Известный испанский оперный певец Известный испанский оперный певец Пласидо Доминго принес извинения женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах, и заявил, что берет на себя полную ответственность за свои действия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление певца.

Заявление Доминго последовало после публикации об итогах расследования, проводимого американским профсоюзом оперных исполнителей. Как сообщило агентство со ссылкой на людей, знакомых с выводами расследования, по меньшей мере 27 человек заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств или свидетелями неподобающего поведения со стороны Доминго, когда он возглавлял оперы Лос-Анджелеса и Вашингтона.

Расследование проводилось юристами, нанятыми американской гильдией музыкальных исполнителей, и является одним из двух независимых расследований, начатых после обвинений в отношении Доминго, о которых стало известно в прошлом году. По словам источников агентства, представители фирмы Cozen O'Connor опросили 55 человек с сентября по конец декабря 2019 года. Помимо 27 человек, которые заявили, что испытали на себе или стали свидетелями домогательств со стороны Доминго в период с 1990-х по 2000-е годы, еще 12 сказали, что знали о репутации певца.

"Я уважаю, что эти женщины в конечном итоге почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться, и я хочу, чтобы они знали, что я искренне сожалею о причиненной им боли. Я беру на себя всю ответственность за свои действия", - заявил Доминго.

"Я понимаю сейчас, что некоторые женщины могли бояться честно высказаться, опасаясь, что это повлияет на их карьеру. Хотя у меня никогда не было такого намерения, никто никогда не должен почувствовать такое", - добавил певец. Он отметил, что "полон решимости повлиять на позитивные изменения в оперной индустрии, чтобы больше никто не имел такого же опыта".

Скандал вокруг 78-летнего Доминго разгорелся в августе. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Ранее Доминго в интервью испанской газете ABC отверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что "никогда не вел себя как преследователь, агрессивно и непристойно".