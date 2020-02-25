Роспатент отказался отменять регистрацию товарного знака "Биг Мак"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Коллегия палаты по патентным спорам признала законным регистрацию и приняла решение оставить в силе правовую охрану в РФ товарного знака "Биг Мак" как принадлежащего Коллегия палаты по патентным спорам признала законным регистрацию и приняла решение оставить в силе правовую охрану в РФ товарного знака "Биг Мак" как принадлежащего MсDonald's , следует из документов ведомства.

В октябре сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" направила в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку "Биг Мак". По мнению компании, отказ ведомства в правовой охране "Биг Мака" усилил бы конкуренцию на рынке, привел бы к снижению цен и позволил населению сэкономить около 7,5 миллиарда рублей в год.

"Следует отметить, что для признания того факта, что обозначение "Биг Мак" стало видовым понятием в результате его длительного использования различными производителями, необходимо доказать, что обозначение использовалось в качестве наименования товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями, вошло в толковые словари, энциклопедии, специальные справочные издания, а также другие общедоступные словарно-справочные источники информации и периодические издания", - указало ведомство.

Коллегия в связи с этим отметила, что в возражении сети нет документально подтвержденных сведений о том, что обозначение "Биг Мак" стало таким видовым понятием.

"Таким образом, коллегия отмечает, что обозначение "Биг Мак" не относится... к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида... Оснований для отнесения обозначения "Биг Мак" к общепринятым терминам не имеется... Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №324365", - отмечается в документе.