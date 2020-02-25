Эксперт объяснил снижение рейтинга Зеленского

КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского связано с невыполнением им и его окружением предвыборных обещаний, а также с его восприятием в обществе как несамостоятельного президента, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Уровень доверия к Зеленскому среди жителей страны снизился за месяц до 52%, а уровень недоверия вырос до 39%, свидетельствуют данные опроса социологической службы центра Разумкова. В январе похожий опрос провела социологическая группа "Рейтинг". Согласно данным того исследования, Зеленскому доверяли 59% жителей Украины, не доверяли - 32%.
"Президент и его команда не выполняют предвыборные обещания, а прошел уже ощутимый период времени и общество все более критично относится к тому, как выполняются обещания и в части мира, и в части борьбы с коррупцией, и в части увеличения благосостояния. Второй тренд – это общество начинает воспринимать Зеленского как слабого президента, как президента несамостоятельного, как президента-ширму. Это происходит потому, что когда президент устанавливает дедлайн для правоохранителей - они его игнорируют, он дает указания (премьеру Алексею) Гончаруку – он игнорирует, и по многим направлениям задачи президента саботируются", - сказал Бортник РИА Новости во вторник.
По его мнению, было также много скандалов во власти, но больше всего по рейтингам президента бьет земельная реформа, которую не поддерживает большинство украинцев.
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"Продавливание земельной реформы - это тяжелый фактор для рейтинга власти… Если этот тренд продлится и президент не решится на кардинальные решения, хотя бы в части борьбы с коррупцией и мира, то уже в апреле рейтинги власти и президента будут в диапазоне ядра их электората, то есть на уровне 30-45%", - добавил Бортник.
На Украине весной 2019 года прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В августе фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива публиковал данные опроса, согласно которым Зеленскому доверяли 70% жителей Украины, это самый высокий результат среди всех украинских президентов. В ноябре, по данным социологической группы "Рейтинг", только 25% населения отметили, что полностью доверяют президенту. Еще 39% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее доверяю".
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