Эксперт объяснил снижение рейтинга Зеленского

"Президент и его команда не выполняют предвыборные обещания, а прошел уже ощутимый период времени и общество все более критично относится к тому, как выполняются обещания и в части мира, и в части борьбы с коррупцией, и в части увеличения благосостояния. Второй тренд – это общество начинает воспринимать Зеленского как слабого президента, как президента несамостоятельного, как президента-ширму. Это происходит потому, что когда президент устанавливает дедлайн для правоохранителей - они его игнорируют, он дает указания (премьеру Алексею) Гончаруку – он игнорирует, и по многим направлениям задачи президента саботируются", - сказал Бортник РИА Новости во вторник.