В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей

СОЧИ, 25 фев - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем, сообщает администрация города.
В Сочи с понедельника установилась дождливая погода. Власти предупреждали о ливнях и грозах во вторник. В предгорьях и горах дождь переходит в мокрый снег и снег, местами ожидается туман. Также синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на провода и деревья. При этом порывы ветра могут достигать до 22 метров в секунду.
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"Штормовое предупреждение! В ближайшие 1-2 часа и до конца дня на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности.