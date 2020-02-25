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В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей
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РИА Новости

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей

12:18 25.02.2020 (обновлено: 12:55 25.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЧайки на берегу Черного моря в Сочи
Чайки на берегу Черного моря в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Чайки на берегу Черного моря в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 25 фев - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем, сообщает администрация города.
В Сочи с понедельника установилась дождливая погода. Власти предупреждали о ливнях и грозах во вторник. В предгорьях и горах дождь переходит в мокрый снег и снег, местами ожидается туман. Также синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на провода и деревья. При этом порывы ветра могут достигать до 22 метров в секунду.
Смерч
16 октября 2019, 03:02
Названо место на Черноморском побережье, где образуется большинство смерчей
"Штормовое предупреждение! В ближайшие 1-2 часа и до конца дня на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности.
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