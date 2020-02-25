В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей

В Сочи с понедельника установилась дождливая погода. Власти предупреждали о ливнях и грозах во вторник. В предгорьях и горах дождь переходит в мокрый снег и снег, местами ожидается туман. Также синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на провода и деревья. При этом порывы ветра могут достигать до 22 метров в секунду.