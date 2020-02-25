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СК оценит бездействие органов после инцидента с ребенком в Кандалакше
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РИА Новости

СК оценит бездействие органов после инцидента с ребенком в Кандалакше

12:14 25.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал дать оценку бездействию профильных органов после сообщений, что подросток из Кандалакши, пытавшийся задушить 11-летнего мальчика, ранее убил 8-летнего ребенка, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В пятницу вечером 15-летний подросток в Кандалакше пытался задушить 11-летнего мальчика, а решив, что тот не подаёт признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую помощь вызвали находящиеся неподалеку взрослые. Было возбуждено дело о покушении на убийство.
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Детский омбудсмен в регионе Борис Коган сообщал РИА Новости, что подросток имеет "тяжелый послужной список" и его имя в городе у всех на слуху. В воскресенье суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца. По данным СК, семья у него полная, не относится к категории неблагополучной. Как РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, несколько лет назад обвиняемый в тяжком преступлении подросток уже убил 8-летнего ребенка, столкнув его с дамбы, но в силу возраста избежал уголовной ответственности.
Петренко сообщила, что Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления досконально выяснить причины преступления, проверить условия жизни подростка, отношения в семье и школе.
"Также глава ведомства потребовал дать оценку действиям или бездействию сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных осуществлять контроль за несовершеннолетними, совершившими противоправные действия", - говорится в сообщении.
Она добавила, что глава СК РФ также поручил проанализировать качество проверки и принятых следователями решений по делу об убийстве 8-летнего ребенка.
"Александр Бастрыкин дал указание подробно доложить обо всех обстоятельствах преступления в отношении ребенка и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - добавляется в сообщении.
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