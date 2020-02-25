На Украине рассказали о состоянии эвакуированных из Китая

КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Эвакуированные из Эвакуированные из Китая из-за вспышки коронавируса нового типа украинцы и иностранцы, которые находятся под наблюдением в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области , чувствуют себя хорошо, симптомов ОРЗ у них нет, заявила во вторник министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая

Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. Украинские эпидемиологи 21 февраля взяли пробы у эвакуированных.

"С утра провели термометрический мониторинг всех, кто находится под наблюдением. Все чувствуют себя хорошо, повышенной температуры нет. Симптоматики, которая характерна для острых респираторных заболеваний, тоже нет", - заявила Скалецкая из санатория по видеосвязи в эфире телеканала "Наш".

Она также сказала, что иностранка, которая ранее жаловалась на расстройство желудочно-кишечного тракта, также себя чувствует хорошо.