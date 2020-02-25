На Украине рассказали о состоянии эвакуированных из Китая

КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Эвакуированные из Китая из-за вспышки коронавируса нового типа украинцы и иностранцы, которые находятся под наблюдением в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области, чувствуют себя хорошо, симптомов ОРЗ у них нет, заявила во вторник министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.
Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. Украинские эпидемиологи 21 февраля взяли пробы у эвакуированных.
"С утра провели термометрический мониторинг всех, кто находится под наблюдением. Все чувствуют себя хорошо, повышенной температуры нет. Симптоматики, которая характерна для острых респираторных заболеваний, тоже нет", - заявила Скалецкая из санатория по видеосвязи в эфире телеканала "Наш".
Она также сказала, что иностранка, которая ранее жаловалась на расстройство желудочно-кишечного тракта, также себя чувствует хорошо.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека. Япония, Южная Корея и Сингапур сейчас являются странами с наибольшим количеством зараженных новым коронавирусом вне Китая.
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