Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли в американском чарте

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Канадский поп-музыкант Джастин Бибер стал самым молодым исполнителем, семь альбомов которого поднимались на первую строчку хит-парада в Америке, . Канадский поп-музыкант Джастин Бибер стал самым молодым исполнителем, семь альбомов которого поднимались на первую строчку хит-парада в Америке, сообщает The Guardian.

Он побил рекорд Элвиса Пресли, уставленный 59 лет назад. Седьмая пластинка короля рок-н-ролла "Blue Hawaii” (1961) вышла и стала первой в чарте, когда тому было 26 лет. А Джастину Биберу, у которого седьмой альбом "Сhanges" вышел в феврале 2020 года, — 25 лет.

Певец из Канады впервые возглавил хит-парад в 2010 году, когда ему было 16, с дебютным "My World 2.0".