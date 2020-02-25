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Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли в американском чарте
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РИА Новости

Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли в американском чарте

19:10 25.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Листопадов, APЭлвис Пресли и Джастин Бибер
Элвис Пресли и Джастин Бибер
© РИА Новости / Михаил Листопадов, AP
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Канадский поп-музыкант Джастин Бибер стал самым молодым исполнителем, семь альбомов которого поднимались на первую строчку хит-парада в Америке, сообщает The Guardian.
Он побил рекорд Элвиса Пресли, уставленный 59 лет назад. Седьмая пластинка короля рок-н-ролла "Blue Hawaii” (1961) вышла и стала первой в чарте, когда тому было 26 лет. А Джастину Биберу, у которого седьмой альбом "Сhanges" вышел в феврале 2020 года, — 25 лет.
Певец из Канады впервые возглавил хит-парад в 2010 году, когда ему было 16, с дебютным "My World 2.0".
В Великобритании Биберу удавалось стать лидером хит-парада только два раза, с пластинками “Changes” (2020) и “Believe” (2012), хотя его синглы становились там "номерами один" семь раз.
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КультураМузыкаНовости культурыДжастин БиберЭлвис ПреслиАмерикаВеликобританияСША
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