Брифинг Национального антитеррористического комитета

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3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг Национального антитеррористического комитета на тему: "Адресная профилактика террористических угроз – приоритетная задача государства и общества".