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Брифинг Национального антитеррористического комитета
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РИА Новости

Брифинг Национального антитеррористического комитета

12:08 25.02.2020
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3 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг Национального антитеррористического комитета на тему: "Адресная профилактика террористических угроз – приоритетная задача государства и общества".
Участники:
- первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь КУЛЯГИН;
- официальный представитель НАК, руководитель Информационного центра НАК Андрей ПРЖЕЗДОМСКИЙ.

Каковы основные результаты работы Национального антитеррористического комитета в 2019 году? Сколько было нейтрализовано бандитов и ликвидировано террористических ячеек в прошедшем году? Какие террористические угрозы сохраняются в России? Какие задачи остаются актуальными для их нейтрализации? На кого нацелена адресная профилактика? Есть ли шанс у бывших террористов на адаптацию к мирной жизни?
В ходе мероприятия будут демонстрироваться уникальные видеоматериалы.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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