В Германии рассказали о пострадавших при наезде автомобиля на толпу

Криминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020

Криминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Восемнадцать детей пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в германском Фолькмарзене, 35 человек все ещё находятся в больнице после инцидента, сообщает управление полиции Северного Восемнадцать детей пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в германском Фолькмарзене, 35 человек все ещё находятся в больнице после инцидента, сообщает управление полиции Северного Гессена

"В настоящее время 35 человек всё ещё проходят лечение в больнице. Ещё 17 человек уже прошли амбулаторное лечение и смогли покинуть больницу. Среди пострадавших 18 детей", - сообщает управление полиции в Twitter.

"Мотив преступника до сих пор неясен. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.

Полиция также сообщает, что ещё один человек был временно задержан на месте инцидента в понедельник, поскольку он вел фотосъемку происходящего, нарушая тем самым право на частную жизнь. Мужчина вел любительскую съемку, уточняет полиция.

В понедельник около 14.30 по местному времени (16.30 мск) автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. За рулем находился 29-летний гражданин Германии , он задержан. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает наезд на толпу в Фолькмарзене, в результате которого пострадали 30 человек, как покушение на убийство.