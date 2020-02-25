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В Германии рассказали о пострадавших при наезде автомобиля на толпу
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РИА Новости

В Германии рассказали о пострадавших при наезде автомобиля на толпу

12:07 25.02.2020 (обновлено: 13:19 25.02.2020)
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© AFP 2020 / Ina FassbenderКриминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Криминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
© AFP 2020 / Ina Fassbender
Криминалисты работают на месте происшествия в Фолькмарсене, Германия, де автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Восемнадцать детей пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в германском Фолькмарзене, 35 человек все ещё находятся в больнице после инцидента, сообщает управление полиции Северного Гессена.
"В настоящее время 35 человек всё ещё проходят лечение в больнице. Ещё 17 человек уже прошли амбулаторное лечение и смогли покинуть больницу. Среди пострадавших 18 детей", - сообщает управление полиции в Twitter.
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
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"Мотив преступника до сих пор неясен. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
Полиция также сообщает, что ещё один человек был временно задержан на месте инцидента в понедельник, поскольку он вел фотосъемку происходящего, нарушая тем самым право на частную жизнь. Мужчина вел любительскую съемку, уточняет полиция.
В понедельник около 14.30 по местному времени (16.30 мск) автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. За рулем находился 29-летний гражданин Германии, он задержан. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает наезд на толпу в Фолькмарзене, в результате которого пострадали 30 человек, как покушение на убийство.
Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Фолькмарзен - небольшой город с населением около 7 тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.
Люди на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
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