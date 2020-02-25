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Суд продлил домашний арест экс-полпреду Ишаеву до конца марта
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РИА Новости

Суд продлил домашний арест экс-полпреду Ишаеву до конца марта

12:07 25.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы до конца марта оставил под домашним арестом бывшего полпреда на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в хищении средств у "Роснефти", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения до 28 марта", - сказала она.
По данным следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента "Роснефти", "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по завышенной стоимости.
Сам Ишаев отмечал, что ему вменяют ущерб в 5,7 миллиона рублей – "абсурдная", по его словам, цифра. Защита сообщила, что бывший чиновник уже возместил эту сумму, перечислив деньги на счет "Роснефти". Басманный суд в конце марта 2019 года поместил Ишаева под домашний арест - следствие не стало просить о заключении под стражу.
Подозреваемый в хищении средств ПАО НК Роснефть Виктор Ишаев в суде
8 апреля 2019, 16:30
Бывший полпред Ишаев возместил предполагаемый ущерб от аферы
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Дело Виктора ИшаеваДальний ВостокРоснефтьБасманный суд г. МосквыВиктор ИшаевРоссияХабаровский крайПроисшествия
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