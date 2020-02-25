Суд продлил домашний арест экс-полпреду Ишаеву до конца марта

По данным следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента "Роснефти", "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

Сам Ишаев отмечал, что ему вменяют ущерб в 5,7 миллиона рублей – "абсурдная", по его словам, цифра. Защита сообщила, что бывший чиновник уже возместил эту сумму, перечислив деньги на счет "Роснефти". Басманный суд в конце марта 2019 года поместил Ишаева под домашний арест - следствие не стало просить о заключении под стражу.