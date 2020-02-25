Пресс-конференция главы Комитета СФ по соцполитике Инны Святенко

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28 февраля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Горячее питание в школах и другие вопросы социальной повестки".