Пресс-конференция главы Комитета СФ по соцполитике Инны Святенко

Участники:
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- член Комитета СФ по социальной политике Татьяна КУСАЙКО.
26 февраля Совет Федерации рассмотрит закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. В рамках пресс-конференции речь пойдет о ключевых задачах реализации национальных проектов в социальной сфере – демографии, здравоохранении. Также будут озвучены планы работы Комитета в весеннюю сессию.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- член Комитета СФ по социальной политике Татьяна КУСАЙКО.
26 февраля Совет Федерации рассмотрит закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. В рамках пресс-конференции речь пойдет о ключевых задачах реализации национальных проектов в социальной сфере – демографии, здравоохранении. Также будут озвучены планы работы Комитета в весеннюю сессию.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/