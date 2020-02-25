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https://ria.ru/20200225/1565163817.html
Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян
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РИА Новости

Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян

12:06 25.02.2020 (обновлено: 13:37 25.02.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Порядка 66% россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% из них точно примут, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
При этом 25% скорее примут и 11% точно не примут, еще 23%, то есть практически четверть, еще не определились либо затруднились ответить.
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Федоров отметил, что достаточно высока доля тех, кто знает о готовящемся голосовании. В процентном отношении она составила 79%.
Также респондентов попросили назвать до пяти тем, по которым сейчас рассматриваются и готовятся поправки в Конституцию.
"Безусловный лидер, 9% респондентов, - это обязательная регулярная индексация пенсии, на втором месте другие поправки, касающиеся социальной политики, на третьей позиции - запрет одному человеку занимать пост президента России более двух сроков", - рассказал глава ВЦИОМ.
По его словам, россияне знают о поправках в части территориальной целостности, невозможности отторжения территории России, изменении политической системы, полномочий президента и правительства, тезисе о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, борьбе с бедностью, а также положении о неисполнении в России решений и требований международных объединений и договоров, противоречащих конституции.
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"Вот топ по информированности. Остальные инициативы известны существенно меньше", - рассказал Федоров.
Помимо этого, ВЦИОМ выбрал порядка десяти поправок и попросил опрошенных их соотнести, при этом ответив на два вопроса - "Для вас скорее важная или не важная поправка?" и "Скорее поддержите эту поправку или не поддержите?"
"Итак, поправка номер один: государством обеспечивается доступность и качество медицинского обслуживания - 97% опрошенных сказали, что это скорее важная для них поправка, и выразили намерение поддержать ее тоже 97%. На втором месте: дети являются важнейшим достоянием России, государство обязано обеспечить им социальную поддержку - 96% по обоим вопросам, против только 3%", - подчеркнул Федоров.
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Поправку об ответственности государства за защиту прав трудящихся россиян, установлении МРОТ не менее величины прожиточного минимума поддержали 95% россиян, отметил глава ВЦИОМ. О том, что она важна, заявили 95% респондентов, только 4% высказали противоположное мнение.
"Ежегодная индексация пенсии - 94% респондента считают, что это скорее важная поправка, и 94% выразили намерение ее поддержать, против - 5%. И замыкает пятерку (поправка о том), что никакая территория РФ не может быть отторгнута от нашего государства - 95% посчитали ее скорее важной для себя, 94% выразили готовность поддержать ее", - сказал Федоров.
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Обсудить 65
Конституция РФВЦИОМВалерий ФедоровРоссияОбщество
Популярные комментарии
66%, это радует. Радует и простота процедуры: всего один вопрос "Вы согласны с поправками?". Ставишь "да" или "нет" - и свободен. А сами-то поправки, они где? Хотя бы десяток, самых главных, в бюллетене будет? А если нет? Что, "И Отчизны нашей ради, голосуй, народ, не глядя!" ? Цирк на конной тяге.
25 февраля, 13:00
Александр И
9362017
Всё за нас уже решили - 66%, а чего не 99%. Можно вообще не ходить ни на какие Голосования. Чего себя утруждать - ВЦИОМ за всю Россию проголосует. Эх, как о народе заботятся! Молодцы...
25 февраля, 13:42
Василий Кондратьев
6571105
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