Голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Порядка 66% россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Порядка 66% россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию , 41% из них точно примут, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров

При этом 25% скорее примут и 11% точно не примут, еще 23%, то есть практически четверть, еще не определились либо затруднились ответить.

Федоров отметил, что достаточно высока доля тех, кто знает о готовящемся голосовании. В процентном отношении она составила 79%.

Также респондентов попросили назвать до пяти тем, по которым сейчас рассматриваются и готовятся поправки в Конституцию.

"Безусловный лидер, 9% респондентов, - это обязательная регулярная индексация пенсии, на втором месте другие поправки, касающиеся социальной политики, на третьей позиции - запрет одному человеку занимать пост президента России более двух сроков", - рассказал глава ВЦИОМ.

По его словам, россияне знают о поправках в части территориальной целостности, невозможности отторжения территории России, изменении политической системы, полномочий президента и правительства, тезисе о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, борьбе с бедностью, а также положении о неисполнении в России решений и требований международных объединений и договоров, противоречащих конституции.

"Вот топ по информированности. Остальные инициативы известны существенно меньше", - рассказал Федоров.

Помимо этого, ВЦИОМ выбрал порядка десяти поправок и попросил опрошенных их соотнести, при этом ответив на два вопроса - "Для вас скорее важная или не важная поправка?" и "Скорее поддержите эту поправку или не поддержите?"

"Итак, поправка номер один: государством обеспечивается доступность и качество медицинского обслуживания - 97% опрошенных сказали, что это скорее важная для них поправка, и выразили намерение поддержать ее тоже 97%. На втором месте: дети являются важнейшим достоянием России, государство обязано обеспечить им социальную поддержку - 96% по обоим вопросам, против только 3%", - подчеркнул Федоров.

Поправку об ответственности государства за защиту прав трудящихся россиян, установлении МРОТ не менее величины прожиточного минимума поддержали 95% россиян, отметил глава ВЦИОМ. О том, что она важна, заявили 95% респондентов, только 4% высказали противоположное мнение.