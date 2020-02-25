На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Исследовательский посадочный аппарат InSight, оборудованный сейсмометром, находится на поверхности Марса уже более года. Специальный выпуск журнала Nature Geoscience посвящен результатам его работы, наиболее впечатляющий из которых — Исследовательский посадочный аппарат InSight, оборудованный сейсмометром, находится на поверхности Марса уже более года. Специальный выпуск журнала Nature Geoscience посвящен результатам его работы, наиболее впечатляющий из которых — обнаружение сейсмической активности в недрах Красной планеты.

26 ноября 2018 года спускаемый аппарат НАСА InSight успешно сел на Марс в районе равнины Элизий. Спустя семьдесят марсианских дней сейсмометр миссии SEIS начал регистрировать вибрации планеты. За 235 марсианских дней — до конца сентября 2019 года — прибор зарегистрировал 174 марсианских землетрясения. Из них 150 были высокочастотными толчками, подобными тем, которые фиксировала миссия "Аполлон" на Луне. Волны от них распространялись только в марсианской коре. Остальные 24 были более глубинными и низкочастотными, как на Земле, хотя в целом они имели меньшую магнитуду.

Крупнейшее землетрясение имело магнитуду около 4,0 — достаточную, чтобы четко идентифицировать его как сейсмическое событие и отличить от влияния на сейсмометр внешних факторов, таких как ветер, но недостаточную для того, чтобы проследить волны ниже границы марсианской коры — в мантию и ядро ​​планеты.

Ученые во главе с Доменико Джардини (Domenico Giardini) из Швейцарской высшей технической школы (ETH) в Цюрихе, отвечающие за контроль электроники сейсмометра SEIS, сообщают в статье, что на сегодняшний день зафиксировано уже более 450 марсотрясений различной мощности. То есть на планете происходит в среднем одно сейсмическое событие в день. Это очень интересный результат, потому что планетологи считают Марс тектонически спокойной планетой, у которой отсутствует тектоника плит — механизм, который создает основную сейсмическую активность коры Земли. На Луне, где нет тектонических плит, сейсмическая активность вызвана медленным охлаждением космического тела, которое происходит с тех пор, как Луна сформировалась 4,5 миллиарда лет назад.

"Марсотрясения имеют характеристики, уже наблюдаемые на Луне в эпоху "Аполлона", с большой длительностью сигнала — от 10 до 20 минут, из-за рассеивающих свойств марсианской коры", — приводятся в пресс-релизе ETH слова профессора Джардини.

Однако, в целом, по его словам, интерпретация сейсмических данных очень сложна, и в большинстве случаев можно определить только расстояние до источника, а не направление, в котором он находится. Тем не менее, что-то обнаружить удалось.

InSight приземлился в довольно тихом районе Марса, поэтому все зафиксированные сейсмические события происходили на некотором удалении от него. Эпицентры трех крупнейших марсотрясений были расположены в зоне разломов Cerberus Fossae, расположенной в 1500 километрах от места посадки.

Эта тектоническая система грабенов образовалась в результате динамического стресса, вызванного проседанием крупнейшего потухшего вулкана Марса — горы Элизий, что является убедительным доказательством того, что сейсмическая активность на Марсе является не только следствием охлаждения, по аналогии с Лунной, но и тектонических процессов в марсианской коре.

Зона Cerberus Fossae считается самым молодым регионом Марса с точки зрения тектоники и вулканизма. Данные показывают, что вулкан Элизий был активен последние 10 миллионов лет — совсем недавно, с точки зрения возраста планеты — и отголоски этого процесса ощущаются до сих пор.