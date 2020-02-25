В рабочей группе по Конституции не планируют менять ее преамбулу

"На данный момент мы преамбулу не трогаем. Считаем, что пока можем без этого спокойно обойтись. Мы занимаемся вопросами, связанными с нормами права, с нормами, которые будут иметь последствия непосредственно на права конкретных граждан, либо опосредованно через федеральные законы, которые будут приниматься в соответствии с конституцией", - сказал Крашенинников журналистам.