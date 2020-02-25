В рабочей группе по Конституции не планируют менять ее преамбулу

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что преамбулу Основного закона изменять на данный момент не планируется.
"На данный момент мы преамбулу не трогаем. Считаем, что пока можем без этого спокойно обойтись. Мы занимаемся вопросами, связанными с нормами права, с нормами, которые будут иметь последствия непосредственно на права конкретных граждан, либо опосредованно через федеральные законы, которые будут приниматься в соответствии с конституцией", - сказал Крашенинников журналистам.