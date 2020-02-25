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В Башкирии ищут инвестора для временно закрытого сахарного завода
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РИА Новости

В Башкирии ищут инвестора для временно закрытого сахарного завода

12:01 25.02.2020
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© РИА Новости / Егор ЕремовСотрудница сахарнорафинадного завода
Сотрудница сахарнорафинадного завода
© РИА Новости / Егор Еремов
Сотрудница сахарнорафинадного завода . Архивное фото
УФА, 25 фев - РИА Новости. Власти Башкирии ведут переговоры с потенциальными инвесторами о продаже Мелеузовского сахарного завода, принадлежащего холдингу "Продимекс", который временно законсервировал предприятие из-за нерентабельности, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства региона.
"Вице-премьер РБ - министр сельского хозяйства республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов 12 февраля встречался в Москве с руководством холдинга "Продимекс", которому принадлежит Мелеузовский сахарный завод. Предприятие на данный момент приостановило работу из-за нерентабельности. Министр также встретился с потенциальными инвесторами, которые могли бы выкупить завод. Этот вопрос решается на уровне правительства региона", - сообщили РИА Новости в минсельхозе Башкирии.
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По данным ведомства, работникам завода, возможно, предложат работу в расположенном рядом птицеводческом предприятии "ПК Урал". "Есть договоренности об этом с руководством компании, желающие смогут устроиться в птицефабрику", - пояснили в ведомстве.
На самом предприятии не смогли пояснить ситуацию, отметив, что все вопросы решает владелец компании "Продимекс". "Мы не знаем, что будет дальше, на самом деле, в это время года все и так уходили в отпуска, потому что производство сахара - это сезонная работа", - сказали РИА Новости на заводе.
Мелеузовский сахарный завод был открыт в 1960 году и являлся крупнейшим производителем сахара в России. В 2000 году завод выкупил холдинг "Продимекс".
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