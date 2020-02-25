В Башкирии ищут инвестора для временно закрытого сахарного завода

"Вице-премьер РБ - министр сельского хозяйства республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов 12 февраля встречался в Москве с руководством холдинга "Продимекс", которому принадлежит Мелеузовский сахарный завод. Предприятие на данный момент приостановило работу из-за нерентабельности. Министр также встретился с потенциальными инвесторами, которые могли бы выкупить завод. Этот вопрос решается на уровне правительства региона", - сообщили РИА Новости в минсельхозе Башкирии.

По данным ведомства, работникам завода, возможно, предложат работу в расположенном рядом птицеводческом предприятии "ПК Урал". "Есть договоренности об этом с руководством компании, желающие смогут устроиться в птицефабрику", - пояснили в ведомстве.

На самом предприятии не смогли пояснить ситуацию, отметив, что все вопросы решает владелец компании "Продимекс". "Мы не знаем, что будет дальше, на самом деле, в это время года все и так уходили в отпуска, потому что производство сахара - это сезонная работа", - сказали РИА Новости на заводе.