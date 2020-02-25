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Росприроднадзор начал работы по замеру чистоты воздуха в Красноярске
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РИА Новости

Росприроднадзор начал работы по замеру чистоты воздуха в Красноярске

11:58 25.02.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города, Коммунальный мост
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск, виды города, Коммунальный мост. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Лаборатория по замеру чистоты воздуха работает несколько дней в Красноярске, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз был объявлен режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Известный российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о режиме "черного неба" и разместил в Instagram. Между тем, Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе.
"Несколько дней в городе работает наша лаборатория (передвижная). На сегодняшний момент в рамках федеральной программы "Чистый воздух" нами закуплено несколько лабораторий, специально вторую мы привезли сюда из Кемерово. Оборудование не проверено, но достаточно для того, чтобы мы к концу недели смогли понять общий фон и те уровни загрязнения, объективность информации, которая распространяется и которую мы получим, объективность информации, которую передают нам предприятия", - сказала Радионова.
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Она отметила, что во всех 12 городах России, включенных в федеральную программу "Чистый воздух" наблюдается одинаковая проблема по загрязнению воздуха.
"Во всех 12 городах проблематика одинаковая - промышленность, общественный транспорт. У вас большегрузный транспорт, 92% пользуется топливом, как заявляет ваше министерство (экологии), это 0 или евро 1, это совершенно недопустимо... У вас есть достаточно серьезный сегмент - это ваш жилой сектор, большие выбросы, это серьезно влияет", - отметила Радионова.
Она подчеркнула, что экологии Красноярска будет уделено пристальное внимание.
"Мы будем смотреть этот город под лупой. Сегодня ситуация такова, и каждое мероприятие, которое должно быть профинансировано, должно доказать свою экологическую эффективность, пустых трат не будет. Мы не будем заниматься популизмом, мы будем заниматься тем, чтобы реально стало лучше", - сказала глава ведомства.
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Светлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)КемеровоРоссияКрасноярскОбщество
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