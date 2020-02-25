Росприроднадзор начал работы по замеру чистоты воздуха в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Лаборатория по замеру чистоты воздуха работает несколько дней в Лаборатория по замеру чистоты воздуха работает несколько дней в Красноярске , сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз был объявлен режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Известный российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о режиме "черного неба" и разместил в Instagram. Между тем, Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе.

"Несколько дней в городе работает наша лаборатория (передвижная). На сегодняшний момент в рамках федеральной программы "Чистый воздух" нами закуплено несколько лабораторий, специально вторую мы привезли сюда из Кемерово. Оборудование не проверено, но достаточно для того, чтобы мы к концу недели смогли понять общий фон и те уровни загрязнения, объективность информации, которая распространяется и которую мы получим, объективность информации, которую передают нам предприятия", - сказала Радионова.

Она отметила, что во всех 12 городах России, включенных в федеральную программу "Чистый воздух" наблюдается одинаковая проблема по загрязнению воздуха.

"Во всех 12 городах проблематика одинаковая - промышленность, общественный транспорт. У вас большегрузный транспорт, 92% пользуется топливом, как заявляет ваше министерство (экологии), это 0 или евро 1, это совершенно недопустимо... У вас есть достаточно серьезный сегмент - это ваш жилой сектор, большие выбросы, это серьезно влияет", - отметила Радионова.

Она подчеркнула, что экологии Красноярска будет уделено пристальное внимание.