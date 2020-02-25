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Работы по уборке Москвы усилят в связи с коронавирусом
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РИА Новости

Работы по уборке Москвы усилят в связи с коронавирусом

11:58 25.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМойка фонтана "Времена года" на Манежной площади
Мойка фонтана Времена года на Манежной площади
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мойка фонтана "Времена года" на Манежной площади. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Работы по уборке Москвы с началом весны будут усилены в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Ранее он отметил, что режим дезинфекции усилили в Москве в местах массового сосредоточения людей: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках.
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"С началом весны в Москве проводятся традиционные работы по уборке города. В этом году они будут значительно усилены",- сообщил Собянин.
Он отметил, что в частности, будет проведена дополнительная работа по дератизации (уничтожению крыс и мышей) в жилом секторе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗСергей СобянинМоскваКитайУханьОбщество
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