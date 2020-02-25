Работы по уборке Москвы усилят в связи с коронавирусом

Мойка фонтана "Времена года" на Манежной площади. Архивное фото

Мойка фонтана "Времена года" на Манежной площади

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Работы по уборке Работы по уборке Москвы с началом весны будут усилены в связи с ситуацией с коронавирусом , сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее он отметил, что режим дезинфекции усилили в Москве в местах массового сосредоточения людей: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках.

"С началом весны в Москве проводятся традиционные работы по уборке города. В этом году они будут значительно усилены",- сообщил Собянин.

Он отметил, что в частности, будет проведена дополнительная работа по дератизации (уничтожению крыс и мышей) в жилом секторе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.