Пресс-конференция директора ИСКРАН Валерия Гарбузова

В пресс-конференции также примет участие:
- руководитель научного направления ИСКРАН, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН.
3 марта, за восемь месяцев до запланированных на 3 ноября президентских выборов, в 14-ти штатах США пройдет так называемый "супервторник" — праймериз, где будут определяться единые кандидаты от политических партий. О предвыборной кампании в США, о российско-американских отношениях, об актуальных вопросах международной повестки пойдет речь на пресс-конференции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель научного направления ИСКРАН, член-корреспондент РАН Виктор СУПЯН.
3 марта, за восемь месяцев до запланированных на 3 ноября президентских выборов, в 14-ти штатах США пройдет так называемый "супервторник" — праймериз, где будут определяться единые кандидаты от политических партий. О предвыборной кампании в США, о российско-американских отношениях, об актуальных вопросах международной повестки пойдет речь на пресс-конференции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/