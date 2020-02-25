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Власти назвали причину закрытия сахарного завода в Тульской области
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РИА Новости

Власти назвали причину закрытия сахарного завода в Тульской области

11:56 25.02.2020
2012
© РИА Новости / Виталий ТимкивСклад готовой продукции на сахарном заводе
Склад готовой продукции на сахарном заводе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Склад готовой продукции на сахарном заводе. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Товарковский сахарный завод в Тульской области объявил о закрытии в связи с отрицательными финансовыми результатами, уведомления об увольнении вручат 200 работникам, сообщила РИА Новости в понедельник представитель правительства региона.
"Руководство компании ООО "Агроторг Товарково", специализирующейся на переработке сахарной свеклы в поселке Товарковский Богородицкого района, проинформировало правительство Тульской области, а также органы занятости о решении по прекращению деятельности сахарного завода в связи с отрицательными финансовыми результатами", - говорится в официальном сообщении регионального правительства.
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Власти подчеркивают, что ситуация находится на контроле в правительстве Тульской области. Партнеры завода, среди которых есть и тульские аграрии, своевременно извещены о прекращении деятельности предприятия и смогут скорректировать свои производственные планы на 2020 год.
"Планируется вручение уведомлений (об увольнении – ред.) порядка 200 сотрудников. Этот процесс будет происходить в течение двух месяцев. Поскольку производство на предприятии сезонное, сейчас оно не работает, но в новом сезоне производство запущено не будет", - сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что ведутся переговоры с потенциальными работодателями для трудоустройства работников завода. Также владельцы завода и власти ищут нового инвестора для продолжения деятельности предприятия.
На самом предприятии отказываются давать комментарии по поводу прекращения деятельности.
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