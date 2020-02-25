США и Индия создадут рабочую группу по борьбе с наркотрафиком

"Во время встреч с премьер-министром (Индии Нарендрой Моди) мы обсуждали и договорились создать рабочую группу по вопросам борьбы с наркотрафиком, чтобы справиться с растущей угрозой нелегального производства опиума и фентанила. Мы должны избавить наше общество от этих ужасных, смертельных ядов", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.