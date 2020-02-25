США и Индия создадут рабочую группу по борьбе с наркотрафиком

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. США и Индия договорились создать рабочую группу по вопросам борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп прибыл в Индию в понедельник. Во вторник лидеры двух стран в ходе переговоров обсудили весь спектр двусторонних связей, включая ключевые сферы обороны, безопасности, торговли и инвестиций.
"Во время встреч с премьер-министром (Индии Нарендрой Моди) мы обсуждали и договорились создать рабочую группу по вопросам борьбы с наркотрафиком, чтобы справиться с растущей угрозой нелегального производства опиума и фентанила. Мы должны избавить наше общество от этих ужасных, смертельных ядов", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Президент США подчеркнул, что его визит в Нью-Дели был очень продуктивным.
"Я рад сообщить, что партнерство США и Индии сейчас прочнее, чем оно было когда-либо раньше", - добавил Трамп.