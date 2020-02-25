В Конституцию предложили внести положение об уходе за детьми-сиротами

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Обязанность государства по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей, а также создание условий для духовного и физического развития детей, которые растут в семье, необходимо закрепить в Конституции РФ, заявила член рабочей группы Ольга Баталина.
"С точки зрения социальных гарантий, в 3 главе предлагается ввести новую статью 67.1... Дети являются важнейшим достоянием России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. И далее есть еще одна поправка - государство, признавая приоритет семейного воспитания детей, принимает на себя обязанности родителей в отношении тех детей, которые остались без попечения родителей",- сказала Баталина в ходе заседания рабочей группы.
Данные изменения были предложены членами рабочей группы в преамбулу конституции, однако, с учетом того, что порядок изменения преамбулы действующей конституции пока не определен, предлагается, по словам Баталиной, эти ключевые идеи погрузить в главу 3 "Федеративное устройство".
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