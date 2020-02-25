В Конституцию предложили внести положение об уходе за детьми-сиротами

"С точки зрения социальных гарантий, в 3 главе предлагается ввести новую статью 67.1... Дети являются важнейшим достоянием России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. И далее есть еще одна поправка - государство, признавая приоритет семейного воспитания детей, принимает на себя обязанности родителей в отношении тех детей, которые остались без попечения родителей",- сказала Баталина в ходе заседания рабочей группы.