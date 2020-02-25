В Новочеркасске ребенок умер, вдохнув канцелярский гвоздь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку после смерти четырехлетнего мальчика, случайно вдохнувшего канцелярский гвоздь у себя дома в Новочеркасске Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
"По данному факту проводится проверка", - сказала она.
3 декабря 2019, 13:21В Нижегородской области ребенок умер в вырытом им тоннеле в сугробе
Ранее освещающее новости Новочеркасска издание "Тузловград" сообщило, что инцидент произошел вечером 21 февраля, когда четырехлетний мальчик играл в детской со своим девятилетним братом. Родители ребенка вызвали "скорую", но потом сами отвезли ребенка в больницу. Он был уже без дыхания и сердцебиения, отмечает издание. Спасти ребенка не удалось. Рентген показал, что ребенок вдохнул гвоздь, и он застрял у него в трахее, вызвав болевой спазм, который привел к остановке дыхания и сердца.