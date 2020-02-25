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В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 977 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 977 человек

11:47 25.02.2020
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© REUTERS / Kim Hong-JiСотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 25 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 84 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, еще один человек погиб, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 977, скончались 10, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.
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Скончалось всего 10 пациентов, выздоровели 22 пациента, анализы 13 880 человек еще в работе. Шесть пациентов находятся в критическом состоянии. Случаи заражения шести из восьми погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.
По данным KCDC, из числа новых случаев 44 обнаружены в городе Тэгу, 23 в провинции Кенсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Девятым погибшим стала 68-летняя женщина в Тэгу, которая контактировала с одним из зараженных из числа прихожан секты Синчхончжи.
Десятым пациентом, который скончался, стал 58-летний мужчина, его случай был связан с больницей округа Тэнам в Чхондо.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
На город Тэгу и соседнюю провинцию Кенсан-Пукто приходится уже 791 случай заражения в стране, более 80% от общего количества. Южнокорейские авиакомпании начали временно отменять рейсы в Тэгу и из него.
Президент страны Мун Чжэ Ин во вторник посетил Тэгу и пообещал срочную финансовую помощь региону. Он назвал ситуацию "крайне серьезной" и заявил, что было бы недостаточно объявить город "особой зоной бедствия". В настоящий момент Тэгу и провинция Кенсан-Пукто объявлены регионами особого эпидемиологического контроля.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
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