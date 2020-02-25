В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 977 человек

СЕУЛ, 25 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 84 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, еще один человек погиб, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 977, скончались 10, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

Скончалось всего 10 пациентов, выздоровели 22 пациента, анализы 13 880 человек еще в работе. Шесть пациентов находятся в критическом состоянии. Случаи заражения шести из восьми погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.

По данным KCDC, из числа новых случаев 44 обнаружены в городе Тэгу, 23 в провинции Кенсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Девятым погибшим стала 68-летняя женщина в Тэгу, которая контактировала с одним из зараженных из числа прихожан секты Синчхончжи.

Десятым пациентом, который скончался, стал 58-летний мужчина, его случай был связан с больницей округа Тэнам в Чхондо.

На город Тэгу и соседнюю провинцию Кенсан-Пукто приходится уже 791 случай заражения в стране, более 80% от общего количества. Южнокорейские авиакомпании начали временно отменять рейсы в Тэгу и из него.