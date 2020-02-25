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В Киргизии вручили обвинительные акты Атамбаеву и его сторонникам
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РИА Новости

В Киргизии вручили обвинительные акты Атамбаеву и его сторонникам

11:42 25.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев . Архивное фото
БИШКЕК, 25 фев - РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии официально вручила обвинительные акты фигурантам уголовного дела по массовым беспорядкам во время спецоперации по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, сообщила во вторник на своей странице в Facebook советница бывшего лидера и одна из обвиняемых Кундуз Жолдубаева.
"Прокуратурой официально вручены обвинительные акты фигурантам уголовного дела по кой-ташским событиям", - написала она.
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По словам Жолдубаевой, в списке обвиняемых - 14 человек: сам экс-президент и его ближайшие соратники, среди которых несколько действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Им инкриминируют организацию массовых беспорядков и захват заложников во время событий в Кой-Таше.
Как сообщили ранее в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека, Жолдубаевой, Ниязову, депутату парламента Ирине Карамушкиной и двум бывшим депутатам парламента Равшану Жээнбекову и Мээрбеку Мискенбаеву продлили срок домашнего ареста до 9 апреля.
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Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб один спецназовец, были ранены 136 человек.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого в отношении членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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Фарид НиязовАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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