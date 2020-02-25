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Трамп надеется заключить торговое соглашение с Индией
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РИА Новости

Трамп надеется заключить торговое соглашение с Индией

11:37 25.02.2020 (обновлено: 11:38 25.02.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимают друг другу руки перед встречей в Хайдарабад-Хаусе в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимают друг другу руки перед встречей в Хайдарабад-Хаусе в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимают друг другу руки перед встречей в Хайдарабад-Хаусе в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. США и Индия продвинулись в вопросе заключения торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп, выразив надежду на то, что страны достигнут соглашения.
"Другая важная тема наших с премьер-министром (Индии Нарендрой) Моди обсуждений - это достижение согласия по двусторонним экономическим отношениям, справедливым и взаимным. Мы достигли значительного прогресса по всеобъемлющему торговому договору. И я надеюсь, что мы можем достигнуть соглашения, которое будет очень важно для обеих стран", - заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
11:11
Трамп заявил, что Индия закупит американское вооружение на $3 млрд
Ранее Трамп заявил, что США могут достичь торгового соглашения с Индией, однако он откладывает выработку "крупного соглашения" на потом, пояснив, что не уверен, произойдет ли подписание этих договоренностей до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь.
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Нарендра МодиДональд ТрампИндияСШАЭкономика
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