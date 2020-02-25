Трамп надеется заключить торговое соглашение с Индией

Ранее Трамп заявил, что США могут достичь торгового соглашения с Индией, однако он откладывает выработку "крупного соглашения" на потом, пояснив, что не уверен, произойдет ли подписание этих договоренностей до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь.