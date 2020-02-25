Башкирский таксист не обращался в полицию из-за нападения пассажирки

УФА, 25 фев – РИА Новости. Таксист в башкирском Стерлитамаке, на которого напала пассажирка с двумя детьми из-за отсутствия второго детского кресла в машине, не обращался в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Ранее КП-Уфа опубликовала видео, записанное видеорегистратором в такси в Стерлитамаке, на котором женщина конфликтует с водителем из-за отсутствия второго детского кресла. Судя по диалогу, таксист отказался везти ее из-за того, что у него было только одно детское кресло, а женщина не предупреждала оператора о двух детях. Пассажирка, не выходя из салона автомобиля, вызывает другое такси и не говорит оператору о наличии двух детей. Когда водитель вмешивается в разговор, женщина бросается на него с кулаками.
"Заявлений по данному факту в полицию не поступало", - прокомментировали ситуацию в полицейском главке.
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