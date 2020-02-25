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В рабочей группе рассказали о предложенных поправках в Конституцию
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РИА Новости

В рабочей группе рассказали о предложенных поправках в Конституцию

11:35 25.02.2020 (обновлено: 12:14 25.02.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Предложенные поправки в Конституцию РФ, которые не могут быть внесены в Основной закон, войдут не менее чем в 25 законов и кодексов, заявила сопредседатель рабочей группы по изменению конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
"Президент на одной из встреч сказал, что не должно потеряться ни одно из предложений, которые важны для будущего России. Эти обобщения тех предложений, которые не могут войти в конституцию, уже начали обобщаться и дифференцироваться... Речь идет о тех, которые могут быть учтены путём внесения изменения в отраслевое законодательство. На данный момент уже их довольно-таки много - не менее чем 25 системообразующих законов, включая различного рода кодексы", - сказала Хабриева в ходе заседания рабочей группы.
Сопредседатель подчеркнула, что пока не учтен большой пакет подзаконных актов и законов субъектов.
Хабриева уточнила журналистам, что большая часть поправок касается отраслевого законодательства в социальной сфере, а также в сфере образования и культуры.
Конституция РФ
23 февраля, 11:20
СМИ рассказали о концепции голосования по Конституции
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