В рабочей группе рассказали о предложенных поправках в Конституцию

"Президент на одной из встреч сказал, что не должно потеряться ни одно из предложений, которые важны для будущего России. Эти обобщения тех предложений, которые не могут войти в конституцию, уже начали обобщаться и дифференцироваться... Речь идет о тех, которые могут быть учтены путём внесения изменения в отраслевое законодательство. На данный момент уже их довольно-таки много - не менее чем 25 системообразующих законов, включая различного рода кодексы", - сказала Хабриева в ходе заседания рабочей группы.