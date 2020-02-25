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В России пять сахарных заводов закрылись из-за низкой рентабельности
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РИА Новости

В России пять сахарных заводов закрылись из-за низкой рентабельности

11:35 25.02.2020 (обновлено: 12:40 25.02.2020)
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© РИА Новости / Егор ЕремовРабота сахарного завода
Работа сахарного завода
© РИА Новости / Егор Еремов
Работа сахарного завода. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пять российских сахарных заводов остановили работу из-за убыточного производства, сообщает аналитическая служба Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахара).

"В производственном сезоне 2020-2021 годов не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Республике Башкортостан, Нурлатский сахарный завод в Республике Татарстан, Товарковский сахарный завод (Тульская область), а также один завод в Краснодарском крае. В конце 2018 года прекратил работу Садовский сахарный завод в Воронежской области. <...> Основной причиной закрытия заводов являются убытки от переработки сахарной свеклы и последующей реализации сахара", — уточнили эксперты.

С 2016 года объем ежегодного производства сахара превышает потребление, а оптовые цены на него снизились до минимальных значений за последние семь лет, рассказали представители союза. При этом рентабельность сахарных предприятий упала до 3,3%, что существенно ниже среднего показателя по всей продукции агропромышленного комплекса.
По данным аналитической службы, в этом производственном сезоне всего в 21 регионе работали 74 завода по переработке сахарной свеклы общей мощностью 382 тысячи тонн в сутки. Предприятия, которые приняли решение закрыться, за этот период произвели около 200 тысяч тонн сахара, 22 тысячи тонн жома и 47 тысяч тонн мелассы. Общая численность работников — около 1,5 тысячи человек.
Сахар
14 ноября 2019, 17:25
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СоюзроссахарРеспублика БашкортостанФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Республика Татарстан (Татарстан)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Не закупайте сахар заграницей, тогда и производства закрывать не нужно.
25 февраля, 11:58
zzelip999
1501323112
Так бы сразу и сказали, что готовят очередную волну подорожания на всё, а причины и оправдания тут уже вторичны, и как всегда не имеют особого значения...
25 февраля, 12:09
Антон Белевич
108305826
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