В России пять сахарных заводов закрылись из-за низкой рентабельности

"В производственном сезоне 2020-2021 годов не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Республике Башкортостан , Нурлатский сахарный завод в Республике Татарстан , Товарковский сахарный завод (Тульская область), а также один завод в Краснодарском крае. В конце 2018 года прекратил работу Садовский сахарный завод в Воронежской области. <...> Основной причиной закрытия заводов являются убытки от переработки сахарной свеклы и последующей реализации сахара", — уточнили эксперты.

С 2016 года объем ежегодного производства сахара превышает потребление, а оптовые цены на него снизились до минимальных значений за последние семь лет, рассказали представители союза. При этом рентабельность сахарных предприятий упала до 3,3%, что существенно ниже среднего показателя по всей продукции агропромышленного комплекса.

По данным аналитической службы, в этом производственном сезоне всего в 21 регионе работали 74 завода по переработке сахарной свеклы общей мощностью 382 тысячи тонн в сутки. Предприятия, которые приняли решение закрыться, за этот период произвели около 200 тысяч тонн сахара, 22 тысячи тонн жома и 47 тысяч тонн мелассы. Общая численность работников — около 1,5 тысячи человек.