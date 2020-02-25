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Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд "Волк"
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РИА Новости

Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд "Волк"

11:32 25.02.2020 (обновлено: 13:32 25.02.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов
Президент байк-клуба Ночные волки Александр Залдостанов
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"
Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Как следует из опубликованного определения суда, иск, поступивший в СИП 20 февраля, уже принят к производству, предварительные слушания по нему назначены на 13 апреля.
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По данным Роспатента, комбинированный товарный знак "Волк" был зарегистрирован в 2000 году на ассоциацию байкеров "Ночные волки". В 2007 году ассоциация уступила бренд Залдостанову. Сейчас правовая охрана действует до 2029 года.
Бренд распространяется на четыре класса международной классификации товаров и услуг, в том числе для таких товаров, как "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху".
ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" производит для нужд силовых ведомств бронированную технику, в частности бронетранспортеры БТР-82А и специальные бронированные машины ВПК-233136 "Тигр", а также гражданский полноприводный автомобиль "Тигр" 233001.
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Обсудить 8
Александр "Хирург" ЗалдостановНочные волки (байкерский клуб)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Арзамасский машиностроительный заводОбщество
Популярные комментарии
У маркетологов завода проблема с зоологией в школе была, на тигре, зубре и волке все кончилось... Пришлось бежать в суд. Вот во истину, как говорится ни ума, ни фантазии.
25 февраля, 11:41
ivstlngrd
1520012
И до кучи право на "Хирурга" лишить...😂😂😂😂
25 февраля, 11:33
Супер Марио
1170000
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