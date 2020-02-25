Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд "Волк"

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург)

Как следует из опубликованного определения суда, иск, поступивший в СИП 20 февраля, уже принят к производству, предварительные слушания по нему назначены на 13 апреля.

По данным Роспатента, комбинированный товарный знак "Волк" был зарегистрирован в 2000 году на ассоциацию байкеров "Ночные волки" . В 2007 году ассоциация уступила бренд Залдостанову. Сейчас правовая охрана действует до 2029 года.

Бренд распространяется на четыре класса международной классификации товаров и услуг, в том числе для таких товаров, как "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху".