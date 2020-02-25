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Туризм
2020-02-25T14:59+0300
https://ria.ru/20200225/1565161620.html
Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза
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РИА Новости

Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза

14:59 25.02.2020
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© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürВид на башню Галата
Вид на башню Галата
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский турпоток в Турцию в январе 2020 года в годовом выражении увеличился на 42 процента, сообщает АТОР.
По данным министерства культуры и туризма Турции, за первый месяц нового года страну посетили 1,787 миллиона иностранных гостей. Это на 16,1 процента больше в сравнении с тем же периодом 2019 года.
В пятерку стран, откуда прибыло больше всего интуристов, входят Болгария, Грузия, Россия, Германия и Иран. В частности, в январе, благодаря полетным программам туроператоров в Анталью и Стамбул, в Турции побывало 130 608 граждан РФ. Это на 42,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года.
В рейтинге популярных туристических направлений лидирует Стамбул (более миллиона иностранных туристов). Анталья стала лишь третьей с показателем в 153 тысяч гостей, уступив Эдирне (более 222 тысяч зарубежных гостей).
По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), загрузка отелей в январе 2020 года увеличилась на 6,4 процента до 61,9 процента. Согласно отчету TÜROB, средняя цена номера (ADR) в январе в годовом выражении выросла на 8,9 процента и составила 68 евро.
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