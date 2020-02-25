Турпоток из России в Турцию вырос в полтора раза

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский турпоток в Турцию в январе 2020 года в годовом выражении увеличился на 42 процента, Российский турпоток в Турцию в январе 2020 года в годовом выражении увеличился на 42 процента, сообщает АТОР.

По данным министерства культуры и туризма Турции, за первый месяц нового года страну посетили 1,787 миллиона иностранных гостей. Это на 16,1 процента больше в сравнении с тем же периодом 2019 года.

В пятерку стран, откуда прибыло больше всего интуристов, входят Болгария, Грузия, Россия, Германия и Иран. В частности, в январе, благодаря полетным программам туроператоров в Анталью и Стамбул, в Турции побывало 130 608 граждан РФ. Это на 42,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

В рейтинге популярных туристических направлений лидирует Стамбул (более миллиона иностранных туристов). Анталья стала лишь третьей с показателем в 153 тысяч гостей, уступив Эдирне (более 222 тысяч зарубежных гостей).