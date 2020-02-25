Индия и США выведут отношения на уровень глобального партнерства

"Мы решили вывести индийско-американские связи на уровень всеобъемлющего глобального партнерства", - сказал Моди. Он отметил, что Индия и США договорились начать переговоры о торговой сделке. "Наши министры торговли провели положительные переговоры. Мы оба решили, что наши команды должны придать юридическую форму этим торговым переговорам. Мы также договорились начать переговоры о крупной торговой сделке", - скал премьер-министр.