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Индия и США выведут отношения на уровень глобального партнерства
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РИА Новости

Индия и США выведут отношения на уровень глобального партнерства

11:28 25.02.2020 (обновлено: 13:31 25.02.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в Радж Гхате, мемориале Махатмы Ганди, в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в Радж Гхате, мемориале Махатмы Ганди, в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в Радж Гхате, мемориале Махатмы Ганди, в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Индия и США решили вывести двусторонние связи на уровень всеобъемлющего глобального партнерства, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Дели.
Трамп прибыл в Индию в понедельник. Во вторник лидеры двух стран в ходе переговоров обсудили весь спектр двусторонних связей, включая ключевые сферы обороны, безопасности, торговли и инвестиций.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
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"Мы решили вывести индийско-американские связи на уровень всеобъемлющего глобального партнерства", - сказал Моди. Он отметил, что Индия и США договорились начать переговоры о торговой сделке. "Наши министры торговли провели положительные переговоры. Мы оба решили, что наши команды должны придать юридическую форму этим торговым переговорам. Мы также договорились начать переговоры о крупной торговой сделке", - скал премьер-министр.
Моди отметил, что в ходе переговоров обсудил с Трампом "важные аспекты индийско-американского партнерства". "Сегодня мы обсудили все важные аспекты индийско-американского партнерства, будь то оборона и безопасность, энергетическое стратегическое партнерство, торговля или связи между людьми. Укрепление оборонных связей между Индией и США является важным аспектом нашего партнерства", - сказал Моди.
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Он отметил, что Индия проводит все больше учений с войсками США.
"Наши оборонные производители становятся частью цепочек поставок друг друга. Сегодня индийские войска проводят большую часть своих учений вместе с войсками США. Мы также расширяем сотрудничество в целях повышения безопасности нашей страны и борьбы с международным терроризмом", - сказал он.
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Нарендра МодиДональд ТрампИндияСШАВ мире
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