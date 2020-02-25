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Суд запретил общение со СМИ сбившему журналиста в Красноярске водителю
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РИА Новости

Суд запретил общение со СМИ сбившему журналиста в Красноярске водителю

11:22 25.02.2020
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© МВД по Красноярскому краюМесто наезда на журналиста телеканала "Россия" в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
Место наезда на журналиста телеканала Россия в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
© МВД по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 25 фев - РИА Новости. Суд Красноярска избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий Алексею Талюку, который сбил на автомобиле занимающегося криминальными расследованиями журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.
Как сообщал 20 февраля СК РФ, житель Красноярска на Mercedes наехал на Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью, журналист "с серьезными травмами доставлен в больницу". Возбуждено уголовное по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста". Талюка задержали.
Место наезда на журналиста телеканала Россия в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
20 февраля, 15:03
В Красноярске госпитализировали журналиста, которого сбили на машине
"Центральный районный суд Красноярска вынес решение об избрании меры пресечения помощнику красноярского политика Анатолия Быкова Алексею Талюку. Его подозревают в воспрепятствование деятельности журналиста (ч.3.чт.144 УК РФ)... Суд вынес решение в качестве меры пресечения запретить подозреваемому совершать определенные действия, в частности - выходить из дома по ночам, общаться со СМИ, комментировать следственные и процессуальные действия по настоящему уголовному делу, общаться с потерпевшим – журналистом телеканала "Россия 24" Павлом Брыкиным", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мера пресечения Талюку избрана на два месяца, до 21 апреля включительно.
Быков - экс-депутат Заксобрания Красноярского края, предприниматель, бывший председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода.
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