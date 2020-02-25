Суд запретил общение со СМИ сбившему журналиста в Красноярске водителю

"Центральный районный суд Красноярска вынес решение об избрании меры пресечения помощнику красноярского политика Анатолия Быкова Алексею Талюку. Его подозревают в воспрепятствование деятельности журналиста (ч.3.чт.144 УК РФ)... Суд вынес решение в качестве меры пресечения запретить подозреваемому совершать определенные действия, в частности - выходить из дома по ночам, общаться со СМИ, комментировать следственные и процессуальные действия по настоящему уголовному делу, общаться с потерпевшим – журналистом телеканала "Россия 24" Павлом Брыкиным", - говорится в сообщении.