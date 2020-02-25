В Свердловской области один человек погиб и трое пострадали в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое получили травмы в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на трассе в Свердловской области, сообщает во вторник региональное управление ГИБДД.
По информации ведомства, вечером в понедельник на 48-м километре автодороги "Нижние Серги-Михайловск-Арти" водитель ВАЗ-2114 совершал обгон по встречной полосе. После того, как один из водителей подал ему сигнал о том, что впереди двигается встречный транспорт, легковушка перестроилась в свою полосу, но наехала на металлическое ограждение. От удара автомобиль выбросило на встречку, где он столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.
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"В момент ДТП в легковом автомобиле, помимо водителя, находились три пассажира, в том числе 16-летний подросток, который от полученных травм скончался на месте ДТП. В момент ДТП он находился на заднем сидении слева", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сам водитель ВАЗ получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. Девушка 1999 года рождения, которая находилась на заднем сидении справа, получила перелом тазовых костей, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы туловища. У еще одной девушки 1998 года рождения, которая находилась на переднем сидении справа, диагностированы ушибы, после оказания медицинской помощи она была отпущена домой.
"Водитель только пять месяцев назад получил водительское удостоверение. Направляясь в Екатеринбург, он через интернет подал заявку на поиск попутчиков, после чего к нему обратились две девушки и один парень – все они студенты екатеринбургских учебных заведений, после выходных возвращались на учебу", – добавили в ГИБДД.