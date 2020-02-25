В Свердловской области один человек погиб и трое пострадали в ДТП

По информации ведомства, вечером в понедельник на 48-м километре автодороги "Нижние Серги-Михайловск-Арти" водитель ВАЗ-2114 совершал обгон по встречной полосе. После того, как один из водителей подал ему сигнал о том, что впереди двигается встречный транспорт, легковушка перестроилась в свою полосу, но наехала на металлическое ограждение. От удара автомобиль выбросило на встречку, где он столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.